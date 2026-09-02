Хливнюк поставив ультиматум Зеленському: "Заслужений" або він, або Потап (фото)

Лідер гурту "Бумбокс" та військовослужбовець ЗСУ Андрій Хливнюк заявив про готовність відмовитися від звання "Заслужений артист України", яке йому нещодавно присвоїли. Музикант назвав перебування в одному переліку з нагородженими артистами, які мають сумнівну позицію, "лютим крінжем".

Про це Хливнюк написав у своєму Facebook, реагуючи на дискусії довкола державних нагород та звань для діячів культури.

"Позбавляти звань і нагород "діячів культури" все одно доведеться. Питання тільки за антиукраїнську чи за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого "заслуженого", бути в такій компанії — це лютий "крінж", — зазначив музикант.

Потап має звання "Заслуженого"

Приводом для різкої заяви стали чергові суперечки в суспільстві щодо доцільності радянської системи почесних звань та їх утримання артистами, чия позиція викликає обурення серед українців.

Зокрема, напередодні скандал розгорівся навколо репера та продюсера Потапа (Олексія Потапенка), який реагував на петицію про позбавлення його звання "Заслуженого артиста України" і заявив, що готовий віддати його лише "в обмін на Народного".

Відео дня

Потап досі має звання "Заслуженого" Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Портников назвав подібні звання "крінжем"

У коментарях під дописом Хливнюка його позицію підтримав публіцист Віталій Портников, наголосивши, що існування подібних регалій у XXI столітті є архаїзмом.

"Крінж — це те, що взагалі існують всі ці звання, досі! Адже нічого такого не було ніде, окрім соціалістичних країн. І чому Зеленський, який був відносно молодим, коли став президентом, продовжив традицію роздавати ці ефемерні звання замість того, щоб скасувати весь цей ідіотизм", — написав Портников.

Лідер "Бумбоксу" лаконічно погодився з цією думкою, залишивши ствердну відповідь.

Зазначимо, Андрій Хливнюк отримав звання "Заслужений артист України" в липні 2026 року до Дня Української Державності. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії музикант зі зброєю в руках захищає Україну, є пілотом ударних дронів та очолює підрозділ у складі Національної поліції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Зеленського вимагають позбавити Потапа звання заслуженого артиста України.

Потап відреагував на петицію про позбавлення звання "Заслуженого".

Крім того, українська продюсерка Олена Мозгова жорстко відреагувала на скандальне відео Потапа та Насті Каменських, у якому артисти іронізували щодо зауважень про використання російської мови.