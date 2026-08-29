У Зеленського вимагають позбавити Потапа звання заслуженого артиста України (петиція)

Президента Володимира Зеленського просять позбавити звання Заслуженого артиста України Олексія Потапенка, більш відомого як Потап.

Відповідна петиція з’явилася у відповідному розділі на сайті глави держави. Її автором є Сергій Марченко.

За його словами, людина з таким званням сприймається оточенням як особа, яка може представляти Україну та українську культуру.

"Незважаючи на це, громадянин Потапенко регулярно виявляє публічну зневагу до української мови та культури, пропонуючи як альтернативу російську мову та пропагуючи поширення російської мови в Україні за рахунок зменшення використання української мови", — йдеться в тексті.

Автор переконаний, що така діяльність не сприяє розвитку української культури та мови і "несумісна зі званням Заслуженого артиста України".

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"Прошу президента розглянути можливість позбавити Олексія Андрійовича Потапенка звання Заслуженого артиста України як особи, яка не заслуговує на таке звання через неодноразове публічне зневажливе ставлення до державної мови та пропаганду мови держави-агресора", — підкреслив Марченко.

Петиція була опублікована 28 серпня і на момент написання матеріалу вже набрала 3966 підписів із 25 000, необхідних для її розгляду.

Потап отримав звання "Заслужений артист України" 27 червня 2020 року згідно з указом президента Володимира Зеленського. Таким чином глава держави відзначив Потапенка за "культурно-освітній розвиток" та значний особистий внесок.

У липні 2020 року на сайті президента було зареєстровано окрему електронну петицію із закликом скасувати рішення про присвоєння Потапенку почесного звання. Вона не змогла набрати необхідну кількість підписів.

Думка Потапа щодо мови

Тим часом Потапенко в день оприлюднення петиції записав ефір, у якому, серед іншого, висловився щодо мовного питання. Він запевнив, що любить українську мову, але виступає проти будь-яких заборон щодо інших мов.

"Незважаючи на мовний патруль і всю цю фігню, яку вигадали, треба плекати свою мову та культуру. Але й забороняти інше не треба… Кожен може говорити так, як йому зручно. Ось ми тут говоримо, як нам зручно, потім я викладаю ефір десь через годину, збираються професійні люди й накидають мені по повні помідори, щоб виставити мене недалекоглядним. А я — далекоглядна людина".

Він поспілкувався зі своїми підписниками, вислухавши їхню думку з цього приводу, а також наголосив, що поважає позицію тих, хто принципово розмовляє українською.

У коментарях артиста піддали критиці.

"Потап, давай ти просто зникнеш з радарів і більше ніколи не з'явишся в Україні, досить вже нариватися, просто йди", "Розчаровує не він. З ним уже давно все ясно. Розчаровують наші люди, які терплять російську і пишуть у коментах нісенітниці. Просто хороша людина була. Мова не має значення", "Розкажи це військовополоненим, яких м*скалі катують за мову", "В Україні новини ведуть російською. Багато військових спілкуються російською. Важливі інтонація та сарказм. А ви з Настею саме це й робите. Ви дражните людей, як собаку палкою. Спеціально", — пишуть під публікацією.

Нагадаємо, що Фокус писав, що:

Також повідомлялося, що Мозгова різко розкритикувала Потапа та Настю. Раніше дует було виключено з "Алеї зірок" у центрі Києва.