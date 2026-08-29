У Зеленского потребовали лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины (петиция)

Президента Владимира Зеленского просят лишить звания Заслуженного артиста Украины Алексея Потапенко, больше известного как Потап.

Соответствующая петиция появилась в соответствующем разделе на сайте главы государства. Ее автором является Сергей Марченко.

По его словам, человек с таким званием рассматривается людьми как лицо, которое может представлять Украину и украинскую культуру.

"Несмотря на это, гражданин Потапенко регулярно выражает публичное пренебрежение украинским языком и культурой, предлагая, как альтернативу, русский язык и пропагандируя распространение русского языка в Украине за счет уменьшения использования украинского языка", — говорится в тексте.

Автор убежден, что такая деятельность не способствует развитию украинской культуры и языка и "несовместима со званием Заслуженного артиста Украины".

Відео дня

"Прошу президента рассмотреть возможность лишить Потапенко Алексея Андреевича звание Заслуженного артиста Украины как человека, недостойного такого звания из-за неоднократного публичного пренебрежения к государственному языку и пропаганды языка государства-агрессора", — подчеркнул Марченко.

Петиция была опубликована 28 августа и на момент написания материала уже набрала 3966 подписей из 25 000 необходимых для рассмотрения.

Потап получил звание "Заслуженный артист Украины" 27 июня 2020 года по указу президента Владимира Зеленского. Так глава государства отметил Потапенко за "культурно-образовательное развитие" и значительный личный вклад.

В июле 2020 года на сайте президента зарегистрировали отдельную электронную петицию с призывом отменить решение о присвоении Потапенко почетного звания. Она не смогла набрать необходимое количество подписей.

Мнение Потапа о теме языка

Тем временем Потапенко в день публикации петиции записал эфир, в котором порассуждал, среди прочего, о языковом вопросе. Он заверил, что любит украинский язык, но против любых запретов относительно других языков.

"Несмотря на языковой патруль и всю эту хе*ню, которую понавыдумывали, нужно лелеять свой язык и культуру. Но и запрещать другое не надо… Каждый может говорить, как ему удобно. Вот мы здесь говорим, как нам удобно, потом я выкладываю эфир где-то через часок, собираются профессиональные люди и насыпают мне по полные помидоры, чтобы сделать из меня недальновидного. А я дальновидный человек".

Он пообщался со своими подписчиками, выслушав их мнение по теме вопроса, а также подчеркнул, что уважает позицию тех, кто принципиально говорит на украиском.

В комментариях артиста раскритиковали.

"Потап, давай ты просто исчезнешь с радаров и больше никогда в Украине не появишься, хватит зашквариваться, просто уйди", "Разочаровывает не он. С ним уже давно все ясно. Разочаровывают наши люди, которые терпят русский и пишут в комментах чушь. Лишь хороший человек был. Язык не имеет значения", "Расскажи это военнопленным, которых м*скали пытают за язык", "В Украине новости ведут на русском. Воюющих много общаются на русском. Важна интонация и сарказм. А у вас с Настей, именно это вы и делаете. Вы дразните людей, как собаку палкой. Специально", — пишут под публикацией.

Напомним, Фокус писал, что:

Также сообщалось, что Мозговая резко раскритиковала Потапа и Настю. Ранее дует удалили из "Аллеи звезд" в центре Киева.