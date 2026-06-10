Потапа с Настей Каменских убрали из "Аллеи звезд": он уже саркастически отреагировал

Рэпер и продюсер Потап отреагировал на новости о том, что его имя убрали с "Аллеи звезд" в центре Киева. Украинцы тем временем не оставили без внимания его пост.

Музыкант, который живет за границей, высказался в своем Threads. Он показал скриншот новости и предположил, кого можно поместить на их с Настей Каменских места.

"Блин, а я только начал привыкать, что по мне ходят люди. Тредс, давайте решим кому-то из артистов поставить звезды вместо нас! Я начну: Brukylets, Кажанна, Шугар, Анна Тринчер", — написал Потап.

Пост Потапа Фото: Threads

Потапа высмеяли украинцы

В комментариях традиционно было много критики и шуток:

"Мы решили, что ты пошел на**й. Вместе со своей мучачо".

"Потап, все про**бано для вас в Украине. Давайте на Омерику, вы же там планировали стать мега звездой, уже 3 года прошло, а шось ни мега, ни звезды".

"За образами Brukylets и Кажанны стоят невероятно талантливые артисты. Б*я, только "Чужую я" на х*ю вертела все твое творчество. Иван может быть и веселым, и лирическим. Но при этом остается человеком. А ты же тоже вроде написал "Чумачечую весну" и "У мамы", но показал себя откровенным пи**расом. Поэтому, не твое собачье дело, кто займет твое место".

"Да от тебя Кот Степан в тысячу раз лучше".

"Дед, здесь не фейсбук".

Відео дня

Фото: Threads

Были и комментарии с поддержкой дуэта:

"Страну разворовывают, насилуя наши ценности и национальное достоинство, истребляют украинцев в рекордных исторических темпах. А люди свой негатив вымещают на просто доброго украинца, который без преувеличений, в своей нише — легенда".

"Вы — легенды, как Верка Сердючка и другие звезды! И я невероятно рад, что группа Потап и Настя снова вместе, я приеду на ваш концерт с удовольствием".

Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский дуэт "Потап и Настя" вызвал очередную волну мемов в сети после публикации нового видео.

Украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти в Threads.

Кроме того, после развода рэпер неожиданно заговорил об участии в романтическом реалити "Холостяк".