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Потап и Настя выставили новое видео о возвращении и их снова высмеяли в сети: "Клоуны"

потап и настя возвращаются на сцену
Потап и Настя планируют дать концерт в Нью-Йорке | Фото: коллаж Фокус

Украинский дуэт "Потап и Настя" вызвал очередную волну возмущения в сети после публикации нового ностальгического видео в своем совместном Instagram-аккаунте. Пользователи остро отреагировали на то, что артисты снова обратились к своему русскоязычному творчеству и подписали сообщение на русском языке.

На официальной странице дуэта @potapinastya_official появилось видео с участием Алексея Потапенко и Насти Каменских, посвященное началу лета. В тексте к публикации, написанном на русском языке, исполнители призвали подписчиков вспомнить прошлое и снимать собственные ролики под их старый русскоязычный трек "Мы отменяем к.с.".

Музыканты отметили, что решили вернуться, чтобы возродить атмосферу времен, когда музыка была искренней, а не просто фоном для листания соцсетей. Публикация быстро привлекла внимание аудитории и собрала почти 10 тысяч лайков, однако в комментариях разгорелась ожесточенная дискуссия.

Відео дня
потапа и настю критикуют за песни на русском
Потап и Настя возвращаются
Фото: Instagram

Реакции людей

Большинство комментаторов крайне негативно восприняли возвращение артистов к русскоязычному контенту.

  • Пользователи возмущенно напомнили певцам об их прежних заявлениях, где они обещали больше никогда не петь на русском языке. Некоторые прямо обвинили дуэт в том, что они "спели на русском ради денег".
  • Слушатели высказали мнение, что такой шаг свидетельствует о глубоком творческом кризисе исполнителей, а их время и популярность уже остались в прошлом.
  • Отдельные подписчики резко отреагировали на деятельность звезд, отметив, что рады их отъезду из Украины, и добавив, что "нам таких не нужно".

Несмотря на массовое недовольство, сообщение получило и слова поддержки от некоторых пользователей. Отдельные поклонники подчеркнули, что выросли на этих хитах и для них не имеет значения, на каком языке они звучат. Другая часть подписчиков ограничилась одобрительными отзывами и эмоджи огня и сердец под новой публикацией дуэта.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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