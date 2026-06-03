Потап и Настя выставили новое видео о возвращении и их снова высмеяли в сети: "Клоуны"

Украинский дуэт "Потап и Настя" вызвал очередную волну возмущения в сети после публикации нового ностальгического видео в своем совместном Instagram-аккаунте. Пользователи остро отреагировали на то, что артисты снова обратились к своему русскоязычному творчеству и подписали сообщение на русском языке.

На официальной странице дуэта @potapinastya_official появилось видео с участием Алексея Потапенко и Насти Каменских, посвященное началу лета. В тексте к публикации, написанном на русском языке, исполнители призвали подписчиков вспомнить прошлое и снимать собственные ролики под их старый русскоязычный трек "Мы отменяем к.с.".

Музыканты отметили, что решили вернуться, чтобы возродить атмосферу времен, когда музыка была искренней, а не просто фоном для листания соцсетей. Публикация быстро привлекла внимание аудитории и собрала почти 10 тысяч лайков, однако в комментариях разгорелась ожесточенная дискуссия.

Відео дня

Потап и Настя возвращаются Фото: Instagram

Реакции людей

Большинство комментаторов крайне негативно восприняли возвращение артистов к русскоязычному контенту.

Пользователи возмущенно напомнили певцам об их прежних заявлениях, где они обещали больше никогда не петь на русском языке. Некоторые прямо обвинили дуэт в том, что они "спели на русском ради денег".

Слушатели высказали мнение, что такой шаг свидетельствует о глубоком творческом кризисе исполнителей, а их время и популярность уже остались в прошлом.

Отдельные подписчики резко отреагировали на деятельность звезд, отметив, что рады их отъезду из Украины, и добавив, что "нам таких не нужно".

Несмотря на массовое недовольство, сообщение получило и слова поддержки от некоторых пользователей. Отдельные поклонники подчеркнули, что выросли на этих хитах и для них не имеет значения, на каком языке они звучат. Другая часть подписчиков ограничилась одобрительными отзывами и эмоджи огня и сердец под новой публикацией дуэта.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти в Threads.

После развода с Настей Потап неожиданно заговорил об участии в романтическом реалити "Холостяк".

Также Фокус рассказывал о зарождении истории любви пары и ее окончании.