Потап і Настя виставили нове відео про повернення і їх знову висміяли у мережі: "Клоуни"

Український дует "Потап і Настя" викликав чергову хвилю обурення в мережі після публікації нового ностальгічного відео у своєму спільному Instagram-акаунті. Користувачі гостро відреагували на те, що артисти знову звернулися до своєї російськомовної творчості та підписали допис російською мовою.

На офіційній сторінці дуету @potapinastya_official з'явилося відео за участю Олексія Потапенка та Насті Каменських, присвячене початку літа. У тексті до публікації, написаному російською мовою, виконавці закликали підписників згадати минуле та знімати власні ролики під їхній старий російськомовний трек "Мы отменяем к. с.".

Музиканти зазначили, що вирішили повернутися, аби відродити атмосферу часів, коли музика була щирою, а не просто фоном для гортання соцмереж. Публікація швидко привернула увагу аудиторії та зібрала майже 10 тисяч вподобань, проте в коментарях розгорілася запекла дискусія.

Потап і Настя повертаються Фото: Instagram

Реакції людей

Більшість коментаторів вкрай негативно сприйняли повернення артистів до російськомовного контенту.

Відео дня

Користувачі обурено нагадали співакам про їхні колишні заяви, де вони обіцяли більше ніколи не співати російською мовою. Дехто прямо звинуватив дует у тому, що вони "заспівали російською заради грошей".

Слухачі висловили думку, що такий крок свідчить про глибоку творчу кризу виконавців, а їхній час і популярність уже залишилися в минулому.

Окремі підписники різко відреагували на діяльність зірок, зазначивши, що раді їхньому від'їзду з України, і додавши, що "нам таких не потрібно".

Попри масове невдоволення, допис отримав і слова підтримки від деяких користувачів. Окремі прихильники підкреслили, що виросли на цих хітах і для них не має значення, якою мовою вони лунають. Інша частина підписників обмежилася схвальними відгуками та емоджі вогню і сердець під новою публікацією дуету.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.

Після розлучення з Настею Потап несподівано заговорив про участь у романтичному реаліті "Холостяк".

Також Фокус розповідав про зародження історії кохання пари та її закінчення.