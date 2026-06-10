Потапа з Настею Каменських прибрали з "Алеї зірок": він саркастично відреагував

Репер та продюсер Потап відреагував на новини про те, що його імʼя прибрали з "Алеї зірок" у центрі Києва. Українці тим часом не залишили без уваги його пост.

Музикант, який живе за кордоном, висловився у своєму Threads. Він показав скріншот новини та припустив, кого можна помістити на їхні з Настею Каменських місця.

"Блін, а я тільки почав звикати, що по мені ходять люди. Тредс, давайте вирішимо комусь із артистів поставити зірки замість нас! Я почну: Brukylets, Кажанна, Шугар, Анна Трінчер", — написав Потап.

Пост Потапа Фото: Threads

Потапа висміяли українці

У коментарях традиційно було багато критики та жартів:

"Ми рішили, шо ти йдеш на**й. Разом зі своєю мучачо".

"Потап, все про**бано для вас в Україні. Давайте на Омерику, ви ж там планували стати мега звездой, вже 3 роки пройшло, а шось ні мега, ні звєзди".

"За образами Brukylets і Кажанни стоять неймовірно талановиті артисти. Б*я, тільки "Чужію я" на х*ю вертіла всю твою творчість. Іван може бути і веселим, і ліричним. Але при тому залишається людиною. А ти ж теж ніби написав "Чумачєчую вєсну" і "У мами", але показав себе відвертим пі**расом. Тому, не твоє собаче діло, хто займе твоє місце".

"Та від тебе Кіт Степан в тисячу раз краще".

"Діду, тут не фейсбук".

Відео дня

Фото: Threads

Були і коментарі з підтримкою дуету:

"Країну розкрадають, гвалтуючи наші цінності та національну гідність, винищують українців у рекордних історичних темпах. А люди свій негатив виміщують на просто доброго українця, котрий без перебільшень, у своїй ніші — легенда".

"Ви — легенди, як Верка Сердючка та інші зірки! І я неймовірно радий, що група Потап і Настя знову разом, я приїду на ваш концерт з задоволенням".

Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український дует "Потап і Настя" викликав чергову хвилю мемів у мережі після публікації нового відео.

Українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.

Крім того, після розлучення репер несподівано заговорив про участь у романтичному реаліті "Холостяк".