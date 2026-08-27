Мозгова резко раскритиковала Потапа и Настю: "Меня чуть не стошнило"

Украинская продюсерша Елена Мозговая резко отреагировала на скандальное видео дуэта Потапа и Насти Каменских, в котором артисты иронизировали по поводу замечаний об использовании русского языка. Музыкальная деятельница не стеснялась в выражениях и публично возмутилась поведением исполнителей, которые в настоящее время находятся за границей.

Поводом для возмущения стал ролик, в котором Потап и Настя Каменских разыграли сценку с гримасами. На видео дуэт корчился и имитировал боль, пытаясь в юмористической форме высмеять упреки в отношении своей позиции общаться на русском языке. После этого кадр сменился на вторую часть, где улыбающиеся артисты танцуют на яхте в море под большой надписью "Свобода".

Елена Мозговая отреагировала на своей странице в Instagram. Она отметила, что спокойное утро было испорчено просмотром новостей из родной страны и упомянутого ролика.

"Так вкусно позавтракала, выпила потрясающе вкусное капучино… Сижу, читаю новости из родной Нени… И тут наткнулась на двух пупиришек, которые что-то там несут о "простите, что мы говорили на русском языке", а при этом их корчит и кривит так, что меня чуть не стошнило… Хотя, подозреваю, что это и есть их естественное состояние… Это же надо такими у***ками быть…" — написала продюсер.

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В комментариях под постом подписчики Мозговой поддержали её возмущение. Пользователи сети выразили разочарование поведением артистов, отметив, что подобный "юмор" во время войны неуместен и унизителен по отношению к украинскому обществу.

Скандальный ролик Потапа и Каменских вызвал волну возмущения и на страницах самих артистов, где пользователи оставили немало критических комментариев, обвиняя их в оторванности от украинских реалий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап после видео с Настей о языке и свободе заявил, что приедет в Украину.

Потап и Настя Каменских возмутили людей "условием" возвращения в Киев, заговорив о "метро по 8 гривен".

Кроме того, ранее Потапа и Настю Каменских убрали с "Аллеи звёзд" в центре Киева.