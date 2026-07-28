Потап и Настя Каменских возмутили людей "условием" возвращения в Киев: "Когда проезд в метро будет стоить 8 грн"
Потап и Настя Каменских во время музыкального фестиваля в Латвии назвали "условия" возвращения в Киев с концертом. Их заявление вызвало волну возмущения среди украинцев.
Звезды неоднозначно ответили на вопрос украинских журналистов о том, когда они вернутся в столицу и выступят там. Соответствующий видеоролик с этой беседой был опубликован в TikTok 27 июля.
"Мы вернёмся в Киев, когда там проезд в метро будет стоить 8 гривен", — ответил Потап журналистам.
Настя продолжила его ответ, добавив, что тогда они устроят "тур по станциям метро".
Однако на этом ответе звезды не остановились. Потап заявил, что у них с Настей возникла идея устроить концерт на "Олимпийском" и продавать там билеты тоже по 8 гривен.
"У нас есть идея — организовать выступление Потапа и Насти на "Олимпийском". Все билеты будут по 8 гривен", — сказал Потап.
Как отреагировали украинцы
Как выяснилось, звезды своими шутливыми заявлениями о возвращении в Киев задели украинцев, поскольку недавно в столице пересмотрели стоимость проезда в общественном транспорте и повысили цены. Люди возмутились и восприняли слова Потапа и Насти как насмешки.
В комментариях под видеороликом украинцы выразили своё возмущение. Там быстро набралось более 600 откликов от пользователей.
"Над Украиной издеваются, как только могут", — отметила одна из пользовательниц.
"Вот вам и положительная сторона повышения стоимости проезда в метро до 30 гривен", — отметила другая украинка.
Еще одна комментаторша написала, что они так говорят, а ей стыдно за эти слова.
Стоит отметить, что Потап и Настя Каменских после начала полномасштабной войны живут за границей и всё реже появляются в Украине.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Пугачева молча ответила Потапу, который публично высказался о её внешности;
- в сети появились слухи о беременности Насти Каменских: новые фотографии певицы удивили публику.
Кроме того, в июне Потапа с Настей Каменских удалили из "Аллеи звёзд": он саркастически отреагировал на это.