Закатила глаза: Пугачева молча ответила Потапу, который публично высказался о ее внешности

Во время выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале дуэт Потапа и Насти Каменских оказался в несколько неловкой ситуации из-за неудачных шуток артиста. Попытка рэпера сделать комплимент присутствовавшей в зале Алле Пугачевой вызвала лишь видимое раздражение певицы и сдержанную реакцию её мужа Максима Галкина.

Исполняя свой русскоязычный репертуар, Потап решил поднять настроение публике перед треком "Чумачечая весна" и обратился к звездной паре. Он заявил 77-летней Алле Борисовне, что с возрастом она всё больше становится похожей на свою дочь Кристину Орбакайте, а Галкина назвал "крашем всего Instagram", связав его возраст с названием своего хита.

Реакция публики оказалась далеко не восторженной. Максим Галкин лишь покашлял в кулак и сдержанно поблагодарил, тогда как Пугачева не скрывала эмоций — недовольно поморщилась и демонстративно закатила глаза.

Пугачева отреагировала на слова Потапа, закатив глаза Фото: коллаж Фокус

Кроме того, выступление запомнилось ещё и тем, что после одного из номеров Потап и Каменских начали собирать у зрителей реквизитные деньги, разлетевшиеся по залу, пошутив, что средства им нужны на новые концертные костюмы.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап и Настя выступили в Юрмале. Дуэт с самого начала удивил публику, появившись в костюмах жениха и невесты. Настя была в пышном свадебном платье с объемной фатой, а Потап — в черном костюме и белой рубашке.

Пугачева рассказала журналистам, что четыре месяца назад сломала тазобедренный сустав и до сих пор борется с болью после травмы.

Кроме того, Алла Пугачева и Максим Галкин, которые покинули РФ после начала полномасштабного вторжения, прокомментировали возможность своего визита в Украину.