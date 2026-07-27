Закотила очі: Пугачова мовчки відповіла Потапу, який публічно висловився про її зовнішність

Під час виступу на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі дует Потапа та Насті Каменських потрапив у дещо ніякову ситуацію через невдалі жарти артиста. Спроба репера зробити комплімент присутній у залі Аллі Пугачовій викликала лише видиме роздратування співачки та суху реакцію її чоловіка Максима Галкіна.

Виконуючи свій російськомовний репертуар, Потап вирішив підняти настрій публіці перед треком "Чумачечая весна" і звернувся до зіркової пари. Він заявив 77-річній Аллі Борисівні, що з віком вона все більше стає схожою на свою доньку Крістіну Орбакайте, а Галкіна назвав "крашем усього Instagram", прив'язавши його вік до назви свого хіта.

Реакція публіки виявилася далеко не захопленою. Максим Галкін лише покашляв у кулак і стримано подякував, тоді як Пугачова не приховувала емоцій — невдоволено скривилася та показово закотила очі.

Пугачова відреагувала на слова Потапа закочуванням очей Фото: колаж Фокус

Окрім цього, виступ запам'ятався ще й тим, що після одного з номерів Потап і Каменських почали збирати з глядачів реквізитні гроші, які розлетілися залою, пожартувавши, що кошти потрібні їм на нові концертні костюми.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Потап і Настя виступили в Юрмалі. Дует із самого початку здивував публіку, зʼявившись в костюмах наречених. Настя була в пишній весільній сукні з об'ємною фатою, а Потап — у чорному костюмі та білій сорочці.

Пугачова розповіла журналістам, що чотири місяці тому зламала тазостегновий суглоб і досі долає біль після травми.

Крім того, Алла Пугачова та Максим Галкін, які виїхали з РФ після початку повномасштабного вторгнення, прокоментували можливість свого візиту до України.