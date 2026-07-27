"Мене попередили": Алла Пугачова впала і зламала ногу (фото, відео)

26 липня, у неділю, російська співачка з'явилася на закритті фестивалю в Юрмалі з тростиною в руці. Співачка розповіла журналістам, що чотири місяці тому зламала тазостегновий суглоб і досі долає біль після травми.

77-річна Алла Пугачова з'явилася на публіці з тростиною, і це відразу привернуло увагу латвійських журналістів. На пряме запитання, чи є тростина частиною образу, Пугачова відповіла, що жодного задуму тут немає – йдеться про справжню травму, про яку вона раніше нікому не розповідала. Більше про це, – у публікації Фокусу.

За словами Пугачової, після падіння вона чотири місяці була практично прикута до ліжка: перелом тазостегнового суглоба на якийсь час позбавив її можливості нормально пересуватися.

Співачка зізналася, що переживала панічні атаки і навіть не вірила, що зможе знову стати на ноги – лікарі попереджали, що відновлення може розтягнутися на пів року.

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Заява Пугачової

"Я нікому нічого не розповідала. Річ у тому, що я чотири місяці була знерухомлена, бо впала, зламала ногу – тазостегновий суглоб. І, чесно кажучи, не думала, що взагалі зможу встати. У мене були панічні атаки. Мене попередили, що можна лежати й пів року. Але потім прийшла одна людина і сказала, що все залежить від тебе. Від сили волі. Подолаєш біль – подолаєш усе", – зізналась Пугачова.

Пугачова і Галкін в Юрмалі Фото: Instagram

Втім, до повного зцілення ще далеко: артистка визнала, що досі бореться з болем, і на те, щоб остаточно розпрощатися з тростиною, їй потрібно ще близько чотирьох місяців.

Чоловік співачки, шоумен Максим Галкін, розповів, що поява дружини з паличкою свого часу породила чутки, нібито їй робили операцію на серці. Сама Пугачова цю версію не підтвердила, зазначивши лише, що важко переживала весь цей період, але зрештою опанувала себе й почала ходити – спочатку з тростиною, потім без неї.

Позиція щодо війни в Україні

Свою першу публічну заяву про війну Алла Пугачова зробила далеко не одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Родина покинула РФ, коли у вересні 2022 року російська влада визнала її чоловіка "іноагентом". Перед цим співачка мовчала фактично близько семи місяців.

Від початку повномасштабного вторгнення чоловік співачки Максим Галкін одразу заявив, що не підтримує наступ РФ на українські території та засуджує дії путінської влади. Пугачова також підтримувала Галкіна, однак не давала жодних гучних заяв.

"Прошу зарахувати мене до лав "іноагентів" моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком – чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян", – написала Пугачова, не згадуючи про українські втрати.

Максим Галкін відразу підтримав Україну Фото: Instagram

В одному з пізніших інтерв'ю Каті Гордєєвій вона також зізналася, що свого часу вірила обіцянкам Путіна: "Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Я за нього голосувала, я була в захваті… Він казав, що ніколи не буде війни між Україною та Росією".

Позиція Галкіна

На відміну від дружини, Галкін висловився одразу і без вагань – від першого дня вторгнення заявив, що не підтримує наступ РФ і засуджує дії путінської влади, за що й був занесений до списку "іноагентів".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Нові фото Максима Галкіна з нагоди його дня народження викликали бурхливу реакцію шанувальників, які шоковані тим, наскільки молодо, підтягнуто та стильно виглядає ювіляр на свій вік;

Психологиня Наталія Холоденко розказала про зустріч з російським шоуменом та заявила, що вони спілкувалися українською мовою. Однак її допис викликав різку реакцію в мережі – блогерка Олена Мандзюк публічно присоромила її;

Крім того, артист показав Пугачову з тростиною в руці.