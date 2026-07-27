"Меня предупредили": Алла Пугачева упала и сломала ногу (фото, видео)

26 июля, в воскресенье, российская певица появилась на закрытии фестиваля в Юрмале с тростью в руке. Певица рассказала журналистам, что четыре месяца назад сломала тазобедренный сустав и до сих пор испытывает боль после травмы.

77-летняя Алла Пугачева появилась на публике с тростью, и это сразу привлекло внимание латвийских журналистов. На прямой вопрос, является ли трость частью образа, Пугачева ответила, что никакого замысла здесь нет – речь идет о настоящей травме, о которой она раньше никому не рассказывала. Подробнее об этом – в публикации Фокуса.

По словам Пугачевой, после падения она четыре месяца была практически прикована к постели: перелом тазобедренного сустава на некоторое время лишил её возможности нормально передвигаться.

Певица призналась, что переживала приступы паники и даже не верила, что сможет снова встать на ноги – врачи предупреждали, что восстановление может затянуться на полгода.

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Заявление Пугачевой

"Я никому ничего не рассказывала. Дело в том, что я четыре месяца была прикована к постели, потому что упала и сломала ногу – тазобедренный сустав. И, честно говоря, не думала, что вообще смогу встать. У меня были панические атаки. Мне сказали, что придется лежать и полгода. Но потом пришел один человек и сказал, что все зависит от тебя. От силы воли. Преодолеешь боль – преодолеешь все", – призналась Пугачева.

Пугачева и Галкин в Юрмале Фото: Instagram

Впрочем, до полного выздоровления ещё далеко: артистка призналась, что до сих пор борется с болью, и чтобы окончательно расстаться с тростью, ей потребуется ещё около четырёх месяцев.

Супруг певицы, шоумен Максим Галкин, рассказал, что появление его жены с тростью в свое время породило слухи о том, будто ей делали операцию на сердце. Сама Пугачева эту версию не подтвердила, отметив лишь, что тяжело переживала весь этот период, но в конце концов взяла себя в руки и начала ходить – сначала с тростью, потом без неё.

Позиция по поводу войны в Украине

Свое первое публичное заявление о войне Алла Пугачева сделала далеко не сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Семья покинула РФ, когда в сентябре 2022 года российские власти признали её мужа "иностранным агентом". До этого певица фактически молчала около семи месяцев.

С самого начала полномасштабного вторжения супруг певицы Максим Галкин сразу заявил, что не поддерживает наступление РФ на украинские территории и осуждает действия путинской власти. Пугачева также поддерживала Галкина, однако не делала никаких громких заявлений.

"Прошу зачислить меня в ряды "иностранных агентов" моей любимой страны, потому что я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, который желает родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, которые делают нашу страну изгоем и отягощают жизнь наших граждан", – написала Пугачева, не упомянув об украинских потерях.

Максим Галкин сразу же поддержал Украину Фото: Instagram

В одном из более поздних интервью Кате Гордеевой она также призналась, что в свое время верила обещаниям Путина: "Путин не глупый человек. Я же его знаю. Я за него голосовала, я была в восторге… Он говорил, что между Украиной и Россией никогда не будет войны".

Позиция Галкина

В отличие от своей жены, Галкин высказался сразу и без колебаний – с первого дня вторжения заявил, что не поддерживает наступление РФ и осуждает действия путинской власти, за что и был внесен в список "иностранных агентов".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Новые фото Максима Галкина, опубликованные в честь его дня рождения, вызвали бурную реакцию поклонников, которые потрясены тем, насколько молодо, подтянуто и стильно выглядит юбиляр для своего возраста;

Психолог Наталья Холоденко рассказала о встрече с российским шоуменом и заявила, что они общались на украинском языке. Однако её пост вызвал резкую реакцию в сети — блогер Елена Мандзюк публично упрекнула её.

Кроме того, артист изобразил Пугачову с тростью в руке.