Чи справді вагітна Настя Каменських: зʼявилися свіжі кадри зі співачкою (фото, відео)

Настя Каменських і Потап завітали до Юрмали на фестиваль Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026, де після повернення свого дуету виконали старі російськомовні хіти.

Якраз перед цим у мережі заговорили про вагітність співачки. Втім, фото, яке "злили" в мережу, відрізняється від образу Насті на цьому концерті.

Потап і Настя виступили в Юрмалі

Дует із самого початку здивував публіку, зʼявившись в костюмах наречених. Настя була в пишній весільній сукні з об'ємною фатою, а Потап —у чорному костюмі та білій сорочці.

На сцені артисти з'явилися в інших образах, натхненних естетикою нульових. Для виступу в Латвії парочка обрала свої старі російськомовні хіти — "У нас на районе", "У мами", "Все пучком" та "Не пара".

Настя Каменських у Юрмалі Фото: Instagram

Потап і Настя в Юрмалі Фото: Instagram

У коментарях до свіжих постів Потапа і Насті багато хейту від українців.

Настя Каменських вагітна?

Напередодні в мережі з'явилися припущення, що співачка чекає на первістка. Інсайдери розповіли про це блогеру-пліткарю Богдану Беспалову та навіть показали фотографію Насті, зроблену під час прогулянки в Юрмалі, на якій можна побачити доволі округлий живіт.

Відео дня

Втім, Беспалов припустив, що "вагітність" Каменських може бути просто інфоприводом для привернення уваги до дуету.

Настя Каменських спровокувала чутки про вагітність Фото: Богдан Беспалов

"Це може бути брудний інструмент, аби повернутися в наш інформаційний простір. Це може бути навіть накладний живіт. Так, неетично про це говорити, але це Потап і Настя. Тут є два шляхи розвитки подій. Перший — це дешевий спектакль. Настя з накладним животом йде по вулиці, бо її типу ніхто не впізнає, і кошеня повелося на цю історію. Другий — джерело може бути другом Насті чи Потапа, або їхнім працівником. У такий спосіб йдуть посіви, щоб підігріти інтерес до нового релізу", — думає блогер та військовий.

На фото та відео з Юрмали неозброєним оком можна помітити, що такого округлого живота в Насті немає. Ймовірно, вона гарно замаскувалася. Або ж новина справді виявилася фейком.

"Отже, Богдан вірно проаналізував кейс, що "вагітність" НК це скоріше за все брудний, дешевий трюк від Потапа. Усе заради піару", — йдеться у свіжому дописі в Telegram-каналі Беспалова.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Настя Каменських повернулася до Києва після тривалого часу життя за кордоном. Реакція українців розділилася на хейт та позитив.

Потап відреагував на новини про те, що його імʼя прибрали з "Алеї зірок" у центрі Києва.

Крім того, українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.