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Чи справді вагітна Настя Каменських: зʼявилися свіжі кадри зі співачкою (фото, відео)

настя каменських після чуток про вагітність виступила в юрмалі
Потап і Настя | Фото: Instagram

Настя Каменських і Потап завітали до Юрмали на фестиваль Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026, де після повернення свого дуету виконали старі російськомовні хіти.

Якраз перед цим у мережі заговорили про вагітність співачки. Втім, фото, яке "злили" в мережу, відрізняється від образу Насті на цьому концерті.

Потап і Настя виступили в Юрмалі

Дует із самого початку здивував публіку, зʼявившись в костюмах наречених. Настя була в пишній весільній сукні з об'ємною фатою, а Потап —у чорному костюмі та білій сорочці.

На сцені артисти з'явилися в інших образах, натхненних естетикою нульових. Для виступу в Латвії парочка обрала свої старі російськомовні хіти — "У нас на районе", "У мами", "Все пучком" та "Не пара".

Настя Каменських у Юрмалі
Настя Каменських у Юрмалі
Фото: Instagram
Потап і Настя в Юрмалі
Потап і Настя в Юрмалі
Фото: Instagram

У коментарях до свіжих постів Потапа і Насті багато хейту від українців.

Настя Каменських вагітна?

Напередодні в мережі з'явилися припущення, що співачка чекає на первістка. Інсайдери розповіли про це блогеру-пліткарю Богдану Беспалову та навіть показали фотографію Насті, зроблену під час прогулянки в Юрмалі, на якій можна побачити доволі округлий живіт.

Відео дня

Втім, Беспалов припустив, що "вагітність" Каменських може бути просто інфоприводом для привернення уваги до дуету.

Настя Каменських вагітна
Настя Каменських спровокувала чутки про вагітність
Фото: Богдан Беспалов

"Це може бути брудний інструмент, аби повернутися в наш інформаційний простір. Це може бути навіть накладний живіт. Так, неетично про це говорити, але це Потап і Настя. Тут є два шляхи розвитки подій. Перший — це дешевий спектакль. Настя з накладним животом йде по вулиці, бо її типу ніхто не впізнає, і кошеня повелося на цю історію. Другий — джерело може бути другом Насті чи Потапа, або їхнім працівником. У такий спосіб йдуть посіви, щоб підігріти інтерес до нового релізу", — думає блогер та військовий.

На фото та відео з Юрмали неозброєним оком можна помітити, що такого округлого живота в Насті немає. Ймовірно, вона гарно замаскувалася. Або ж новина справді виявилася фейком.

"Отже, Богдан вірно проаналізував кейс, що "вагітність" НК це скоріше за все брудний, дешевий трюк від Потапа. Усе заради піару", — йдеться у свіжому дописі в Telegram-каналі Беспалова.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.