Настя Каменських повернулася до Києва: як відреагували українці (фото)

Українська співачка Настя Каменських повернулася до Києва після тривалого часу життя за кордоном. Реакція українців розділилася на хейт та позитив.

Артистка після низки скандалів показала у своєму Instagram карусель кадрів зі столиці.

Каменських "засвітилася" в Києві

Колишня дружина Потапа показалась у столиці. Каменських зустрілась зі своєю мамою Лідією Петрівною. Вони проводили час за прогулянками вулицями міста.

Ба більше, NK побачилась зі ще однією близькою людиною. Вона показала фото з хрещеною, співачкою Аллою Кудлай.

Каменських лаконічно підписала пост: "Київ".

Настя Каменських у Києві Фото: kamenskux/instagram

Настя Каменських з мамою Фото: kamenskux/instagram

Настя Каменських з рідними Фото: kamenskux/instagram

Реакція мережі

У коментарях люди розділилися у своїх реакціях на таку новину. Хтось засудив артистку після низки скандалів, а хтось написав компліменти:

"Приїхала робити концерти, тому що я Україна".

"Чо приїхали?"

"Ще ж вистачає наглості припертися в Київ після всіх скандалів".

"А що ви тут забули? Вигнали з Іспанії?"

"Як же ви схожі. Настя, які ж ви красиві".

"Я у шоці з коментарів, що з вами не так, люди? Що поганого вам зробила ця людина? Ну не подобається вам людина, пройдіть мимо, ні, треба своїм ядом плюнути. Жах, що коїться з людьми".

"Красуня".

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український продюсер Геннадій Вітер, який є кумом співачки Насті Каменських, заговорив про спілкування з нею під час війни.

Потап відреагував на новини про те, що його імʼя прибрали з "Алеї зірок" у центрі Києва.

Крім того, українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.