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Настя Каменських повернулася до Києва: як відреагували українці (фото)

Настя Каменських повернулася в київ
Настя Каменських | Фото: kamenskux/instagram

Українська співачка Настя Каменських повернулася до Києва після тривалого часу життя за кордоном. Реакція українців розділилася на хейт та позитив.

Артистка після низки скандалів показала у своєму Instagram карусель кадрів зі столиці.

Каменських "засвітилася" в Києві

Колишня дружина Потапа показалась у столиці. Каменських зустрілась зі своєю мамою Лідією Петрівною. Вони проводили час за прогулянками вулицями міста.

Ба більше, NK побачилась зі ще однією близькою людиною. Вона показала фото з хрещеною, співачкою Аллою Кудлай.

Каменських лаконічно підписала пост: "Київ".

Настя Каменських
Настя Каменських у Києві
Фото: kamenskux/instagram
Настя Каменських мама
Настя Каменських з мамою
Фото: kamenskux/instagram
Настя Каменських
Настя Каменських з рідними
Фото: kamenskux/instagram

Реакція мережі

У коментарях люди розділилися у своїх реакціях на таку новину. Хтось засудив артистку після низки скандалів, а хтось написав компліменти:

  • "Приїхала робити концерти, тому що я Україна".
  • "Чо приїхали?"
  • "Ще ж вистачає наглості припертися в Київ після всіх скандалів".
  • "А що ви тут забули? Вигнали з Іспанії?"
  • "Як же ви схожі. Настя, які ж ви красиві".
  • "Я у шоці з коментарів, що з вами не так, люди? Що поганого вам зробила ця людина? Ну не подобається вам людина, пройдіть мимо, ні, треба своїм ядом плюнути. Жах, що коїться з людьми".
  • "Красуня".
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.