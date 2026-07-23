Настя Каменських повернулася до Києва: як відреагували українці (фото)
Українська співачка Настя Каменських повернулася до Києва після тривалого часу життя за кордоном. Реакція українців розділилася на хейт та позитив.
Артистка після низки скандалів показала у своєму Instagram карусель кадрів зі столиці.
Каменських "засвітилася" в Києві
Колишня дружина Потапа показалась у столиці. Каменських зустрілась зі своєю мамою Лідією Петрівною. Вони проводили час за прогулянками вулицями міста.
Ба більше, NK побачилась зі ще однією близькою людиною. Вона показала фото з хрещеною, співачкою Аллою Кудлай.
Каменських лаконічно підписала пост: "Київ".
Реакція мережі
У коментарях люди розділилися у своїх реакціях на таку новину. Хтось засудив артистку після низки скандалів, а хтось написав компліменти:
- "Приїхала робити концерти, тому що я Україна".
- "Чо приїхали?"
- "Ще ж вистачає наглості припертися в Київ після всіх скандалів".
- "А що ви тут забули? Вигнали з Іспанії?"
- "Як же ви схожі. Настя, які ж ви красиві".
- "Я у шоці з коментарів, що з вами не так, люди? Що поганого вам зробила ця людина? Ну не подобається вам людина, пройдіть мимо, ні, треба своїм ядом плюнути. Жах, що коїться з людьми".
- "Красуня".
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український продюсер Геннадій Вітер, який є кумом співачки Насті Каменських, заговорив про спілкування з нею під час війни.
- Потап відреагував на новини про те, що його імʼя прибрали з "Алеї зірок" у центрі Києва.
Крім того, українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.