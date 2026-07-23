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Настя Каменских вернулась в Киев: как отреагировали украинцы (фото)

Настя Каменских вернулась в Киев
Настя Каменских | Фото: kamenskux/instagram

Украинская певица Настя Каменских вернулась в Киев после длительного пребывания за границей. Реакция украинцев разделилась на негативную и положительную.

После ряда скандалов артистка опубликовала в своём Instagram карусель снимков из столицы.

Каменских "засветилась" в Киеве

Бывшая жена Потапа появилась в столице. Каменских встретилась со своей мамой Лидией Петровной. Они проводили время, гуляя по улицам города.

Более того, NK встретилась ещё с одним близким человеком. Она опубликовала фото со своей крестной, певицей Аллой Кудлай.

Каменских лаконично подписала пост: "Киев".

Настя Каменских
Настя Каменских в Киеве
Фото: kamenskux/instagram
Мама Насти Каменских
Настя Каменских с мамой
Фото: kamenskux/instagram
Настя Каменских
Настя Каменских с родными
Фото: kamenskux/instagram

Реакция сети

В комментариях люди разделились в своих реакциях на эту новость. Кто-то осудил артистку после череды скандалов, а кто-то написал комплименты:

  • "Приехала давать концерты, потому что я — Украина".
  • "Зачем приехали?"
  • "Ещё хватает наглости притащиться в Киев после всех скандалов".
  • "А что вы здесь забыли? Из Испании выгнали?"
  • "Как же вы похожи. Настя, какие же вы красивые".
  • "Я в шоке от комментариев, что с вами не так, люди? Что плохого вам сделал этот человек? Ну, не нравится вам человек — пройдите мимо, нет, надо своим ядом плюнуть. Ужас, что творится с людьми".
  • "Красавица".
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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти в Threads.