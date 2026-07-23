Настя Каменских вернулась в Киев: как отреагировали украинцы (фото)
Украинская певица Настя Каменских вернулась в Киев после длительного пребывания за границей. Реакция украинцев разделилась на негативную и положительную.
После ряда скандалов артистка опубликовала в своём Instagram карусель снимков из столицы.
Каменских "засветилась" в Киеве
Бывшая жена Потапа появилась в столице. Каменских встретилась со своей мамой Лидией Петровной. Они проводили время, гуляя по улицам города.
Более того, NK встретилась ещё с одним близким человеком. Она опубликовала фото со своей крестной, певицей Аллой Кудлай.
Каменских лаконично подписала пост: "Киев".
Реакция сети
В комментариях люди разделились в своих реакциях на эту новость. Кто-то осудил артистку после череды скандалов, а кто-то написал комплименты:
- "Приехала давать концерты, потому что я — Украина".
- "Зачем приехали?"
- "Ещё хватает наглости притащиться в Киев после всех скандалов".
- "А что вы здесь забыли? Из Испании выгнали?"
- "Как же вы похожи. Настя, какие же вы красивые".
- "Я в шоке от комментариев, что с вами не так, люди? Что плохого вам сделал этот человек? Ну, не нравится вам человек — пройдите мимо, нет, надо своим ядом плюнуть. Ужас, что творится с людьми".
- "Красавица".
Какое поведение украинских звезд в соцсетях раздражает вас больше всего?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинский продюсер Геннадий Витер, который является крестным отцом певицы Насти Каменских, рассказал о своих отношениях с ней во время войны.
- Потап отреагировал на новости о том, что его имя удалили из "Аллеи звёзд" в центре Киева.
Кроме того, украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти в Threads.