Настя Каменских вернулась в Киев: как отреагировали украинцы (фото)

Украинская певица Настя Каменских вернулась в Киев после длительного пребывания за границей. Реакция украинцев разделилась на негативную и положительную.

После ряда скандалов артистка опубликовала в своём Instagram карусель снимков из столицы.

Каменских "засветилась" в Киеве

Бывшая жена Потапа появилась в столице. Каменских встретилась со своей мамой Лидией Петровной. Они проводили время, гуляя по улицам города.

Более того, NK встретилась ещё с одним близким человеком. Она опубликовала фото со своей крестной, певицей Аллой Кудлай.

Каменских лаконично подписала пост: "Киев".

Настя Каменских в Киеве Фото: kamenskux/instagram

Настя Каменских с мамой Фото: kamenskux/instagram

Настя Каменских с родными Фото: kamenskux/instagram

Реакция сети

В комментариях люди разделились в своих реакциях на эту новость. Кто-то осудил артистку после череды скандалов, а кто-то написал комплименты:

"Приехала давать концерты, потому что я — Украина".

"Зачем приехали?"

"Ещё хватает наглости притащиться в Киев после всех скандалов".

"А что вы здесь забыли? Из Испании выгнали?"

"Как же вы похожи. Настя, какие же вы красивые".

"Я в шоке от комментариев, что с вами не так, люди? Что плохого вам сделал этот человек? Ну, не нравится вам человек — пройдите мимо, нет, надо своим ядом плюнуть. Ужас, что творится с людьми".

"Красавица".

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский продюсер Геннадий Витер, который является крестным отцом певицы Насти Каменских, рассказал о своих отношениях с ней во время войны.

Потап отреагировал на новости о том, что его имя удалили из "Аллеи звёзд" в центре Киева.

Кроме того, украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти в Threads.