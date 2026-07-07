Оборвала связь: кум Насти Каменских не может ей позвонить (фото)

Украинский продюсер Геннадий Витер, который является кумом певицы Насти Каменских, рассказал о своих отношениях с ней во время войны.

Продюсер "Музыкальной платформы" для проекта "Тур со звездами" рассказал, почему пока не может позвонить родственнице, которая живёт за границей.

Кум Каменских не может ей позвонить

По словам Геннадия, связь между ними почти прервалась. К тому же певица сменила номер телефона. Сейчас они общаются очень редко.

"Я готов и рад с ней поговорить, но она сменила номер телефона. Честно говоря, у меня просто нет её нового номера", — говорит Витер.

Геннадий Витер Фото: Instagram

Возвращение Потапа и Насти

Продюсер "Музыкальной платформы" также прокомментировал возвращение дуэта Потап и Насти после 9-летнего перерыва.

"Для меня вся эта тема, связанная с Настей, очень особенная и болезненная. Это моя родственница, это моя кума. Я очень её уважаю, очень люблю. Но что касается воссоединения дуэта… У меня сложилось очень неблагоприятное впечатление от этой ситуации. Наверное, это просто желание заработать какую-то копейку. Мы же понимаем, что когда ты был в Украине звездой, тебя уважали, приглашали и у тебя всегда была копейка. Сейчас этого нет", — говорит Витер.

Відео дня

В целом Геннадию не нравится, что его кума поёт на русском, но он может ей многое простить. Впрочем, он не сможет простить Потапу то, что тот, по словам продюсера, продолжает сотрудничать с российскими исполнителями, говорит по-русски и не выражает благодарности Украине.

Потап и Настя Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Рэпер и продюсер Потап отреагировал на новости о том, что его имя удалили с "Аллеи звёзд" в центре Киева.

Украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти в Threads.

Кроме того, после развода рэпер неожиданно заговорил об участии в романтическом реалити-шоу "Холостяк".