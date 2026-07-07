Обірвала звʼязки: кум Насті Каменських не може їй подзвонити (фото)

Український продюсер Геннадій Вітер, який є кумом співачки Насті Каменських, заговорив про спілкування з нею під час війни.

Продюсер "Музичної платформи" для проєкту "Тур зірками" розповів, чому поки не може подзвонити родичці, яка живе за кордоном.

Кум Каменських не може їй подзвонити

За словами Геннадія, зв'язок між ними майже обірвався. До того ж, співачка змінила номер свого телефону. Наразі вони дуже рідко спілкуються.

"Я готовий і радий чути її, але вона змінила номер телефону. Я скажу правду, у мене нового номера просто немає", — каже Вітер.

Геннадій Вітер Фото: Instagram

Повернення Потапа і Насті

Продюсер "Музичної платформи" також відреагував на повернення дуету Потап та Настя після 9-річної паузи.

"Для мене вся тема, що пов'язана з Настею, дуже особлива і болюча. Це моя родичка, це моя кума. Я дуже її поважаю, дуже люблю. Але те, що стосується возз'єднання дуету… У мене дуже несприятливе враження від цієї ситуації. Мабуть, це просто бажання заробити якусь копійку. Ми ж розуміємо, що коли ти був в Україні зіркою, тебе поважали, запрошували і в тебе завжди була копійка. Зараз цього немає", — каже Вітер.

Відео дня

Загалом Геннадію не подобається те, що його кума співає російською, але він може їй багато чого пробачити. Втім, не зможе пробачити Потапу те, що той, за словами продюсера, продовжує співпрацювати з російськими виконавцями, розмовляє російською, не висловлює подяки Україні.

Потап і Настя Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Репер та продюсер Потап відреагував на новини про те, що його імʼя прибрали з "Алеї зірок" у центрі Києва.

Українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.

Крім того, після розлучення репер несподівано заговорив про участь у романтичному реаліті "Холостяк".