Действительно ли Настя Каменских беременна: появились свежие кадры с певицей (фото)

Настя Каменских и Потап посетили Юрмалу, чтобы принять участие в фестивале Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026, где после воссоединения своего дуэта исполнили старые русскоязычные хиты.

Как раз перед этим в сети заговорили о беременности певицы. Впрочем, фото, которое "слили" в сеть, отличается от образа Насти на этом концерте.

Потап и Настя выступили в Юрмале

Дуэт с самого начала удивил публику, появившись в костюмах жениха и невесты. Настя была в пышном свадебном платье с объёмной фатой, а Потап — в чёрном костюме и белой рубашке.

На сцене артисты появились в новых образах, вдохновленных эстетикой нулевых. Для выступления в Латвии пара выбрала свои старые русскоязычные хиты — "У нас на районе", "У мамы", "Все пучком" и "Не пара".

Настя Каменских в Юрмале Фото: Instagram

Потап и Настя в Юрмале Фото: Instagram

В комментариях к свежим постам Потапа и Насти много хейта от украинцев.

Настя Каменских беременна?

Накануне в сети появились предположения, что певица ждет первенца. Инсайдеры рассказали об этом блогеру-сплетнику Богдану Беспалову и даже показали фотографию Насти, сделанную во время прогулки в Юрмале, на которой можно увидеть довольно округлый живот.

Відео дня

Впрочем, Беспалов высказал предположение, что "беременность" Каменских может быть просто поводом для привлечения внимания к дуэту.

Настя Каменских вызвала слухи о беременности Фото: Богдан Беспалов

"Это может быть грязный трюк, чтобы вернуться в наше информационное пространство. Это может быть даже накладной живот. Да, неэтично об этом говорить, но это Потап и Настя. Здесь возможны два варианта развития событий. Первый — это дешёвый спектакль. Настя с накладным животом идёт по улице, потому что её, типа, никто не узнаёт, и котёнок повелся на эту историю. Второй — источник может быть другом Насти или Потапа, либо их сотрудником. Таким образом распускают слухи, чтобы подогреть интерес к новому релизу", — считает блогер и военный.

На фото и видео из Юрмалы невооруженным глазом можно заметить, что такого округлого живота у Насти нет. Вероятно, она хорошо замаскировалась. Или же новость действительно оказалась фейком.

"Итак, Богдан верно проанализировал ситуацию: "беременность" НК — это, скорее всего, грязный и дешёвый трюк от Потапа. Всё ради пиара", — говорится в свежем посте в Telegram-канале Беспалова.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Настя Каменских вернулась в Киев после длительного пребывания за границей. Реакция украинцев разделилась на негативную и положительную.

Потап отреагировал на новости о том, что его имя убрали с "Аллеи звёзд" в центре Киева.

Кроме того, украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти в Threads.