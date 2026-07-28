Потап і Настя Каменських обурили людей "умовою" повернення до Києва: "Коли метро буде по 8 грн"

Потап і Настя Каменських під час музичного фестивалю у Латвії назвали "умови" повернення до Києва з концертом. Їхня заява викликала хвилю обурення в українців.

Зірки неоднозначно відповіли на запитання українських журналістів про те, коли вони повернуться до столиці і влаштують там виступ. Відповідний відеоролик розмови оприлюднили у TikTok 27 липня.

"Ми повернемося у Київ, коли там метро буде по 8 гривень", — відповів Потап журналістам.

Настя продовжила його відповідь, додавши, що тоді вони влаштують "тур по станціях метро".

Проте на цій відповіді зірки не зупинилися. Потап заявив, що у них з Настею виникла ідея влаштувати концерт на "Олімпійському" та зробити там квитки також по 8 гривень.

"Є ідея у нас — зробити виступ Потапа і Насті на "Олімпійському". Всі квитки будуть по 8 гривень", — сказав Потап.

Відео дня

Потап і Настя обурили українців заявою про "умови" свого повернення до Києва Фото: Instagram

Як відреагували українці

Як з'ясувалося, зірки своїми жартівливими заявами про повернення до Києва зачепили українців, оскільки нещодавно у столиці переглянули вартість проїзду у громадському транспорті і підвищили ціни. Люди обурилися і сприйняли слова Потапа і Насті як насмішки.

У коментарях під відеороликом українці висловили своє обурення. Там швидко назбиралося понад 600 реакцій від людей.

"Насміхаються над Україною як можуть", — зауважила одна з користувачок.

"От вам і позитивний бік підвищення вартості метро до 30 гривень", — зазначила інша українка.

Ще одна коментаторка написала, що говорять вони, а соромно їй від цих слів.

Варто зауважити, що Потап і Настя Каменських після початку повномасштабної війни живуть за кордоном і дедалі рідше з'являються в Україні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також у червні Потапа з Настею Каменських прибрали з "Алеї зірок": він саркастично відреагував на це.