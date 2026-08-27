Приедет в Украину: Потап после видео с Настей о языке и свободе сделал заявление

Украинский продюсер и рэпер Потап вышел в прямой эфир в Instagram, где пообщался с подписчиками после громкого скандала вокруг его "шутки" о языке. Во время трансляции артист не только намекнул на своё возможное возвращение в Украину, но и эмоционально обратился к критикам.

Подписчики сразу же воспользовались случаем и поинтересовались у артиста, не собирается ли он возвращаться на родину. На это Потап лаконично ответил: "Периодически да", а позже на почти аналогичный вопрос кратко добавил: "Скоро". Никаких подробностей или конкретных дат продюсер раскрывать не стал.

Артист проявил гораздо больше эмоций во время обсуждения волны критики в свой адрес. Обращаясь к хейтерам с сарказмом, он заявил: "Хейтеры, я вас очень люблю, ценю и уважаю. Продолжайте в том же духе. Хейта мало. Нужно больше хейта, больше креатива, больше любви. Люблю и обожаю вас".

Реакции людей

"А в Украине вас не ждут!";

"Самолет в Москву?";

"Когда стоишь в очереди в туалет и решил почитать";

"Предатель!!!".

Відео дня

Потап и Настя сняли провокационное видео

Потап и Настя Каменских подверглись волне возмущения в Instagram из-за "шутливого" видео о языковом вопросе и свободе. В первой части ролика они в домашней одежде корчат рожи под русскоязычный текст с извинениями за использование русского языка, которые прерываются на полслове.

После этого кадр сменяется второй частью, где улыбающиеся артисты танцуют на яхте в море под большой надписью "Свобода". Пользователи социальных сетей сочли такой контент циничным и неуместным.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап публично поддержал певицу Олю Полякову после её заявлений о "совке" и "концлагере" в Украине;

Потап и Настя Каменских возмутили людей "условием" возвращения в Киев, заговорив о "метро по 8 гривен".

Кроме того, ранее Потапа и Настю Каменских удалили из "Аллеи звёзд" в центре Киева.