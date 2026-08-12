"У нее стальные яйца": Потап высказался по поводу слов Поляковой о "совеке" и "концлагере" в Украине

Украинский рэпер Потап, который во время полномасштабной войны находится за границей, публично поддержал певицу Олю Полякову после её высказываний о "концлагере" и "совке" в Украине. В своем обращении артист похвалил коллегу за смелость и заявил, что она якобы озвучила "мнение народа", о котором другие боятся говорить.

Свою позицию Потап изложил в InstaStories на украинском языке. Он заявил, что у певицы "стальные яйца", а высказывания Поляковой назвал правдой, о которой "все знают, но молчат". Кроме того, Потап заранее призвал следить за критиками, которые начнут обвинять Полякову в продвижении российского ИПСО или кремлевских нарративов.

Потап встал на защиту Поляковой Фото: instagram.com/realpotap

"Внимательно следите за теми, кто сейчас будет говорить, что Оля — это российское ИПСО, что Оля должна повторять нарративы, что она кремлевская марионетка и так далее. Оля молодец. Она взяла и высказалась", — заявил певец.

Несмотря на то, что рэпер уже несколько лет живет за пределами страны, он убежден в правоте своего коллеги.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Звезда 90-х Юрко Юрченко раскритиковал "вечеринку" Поляковой, Каменских и Потапа в Юрмале. Исполнитель возмутился русскоязычным форматом мероприятия, участием "хороших россиян" и цинизмом артистов, которые оправдывают подобные выступления пожертвованиями на ВСУ.

Пугачева закатила глаза и молча ответила Потапу, который публично высказался о её внешности.

Кроме того, Полякова оказалась в центре скандала, поскольку во время интервью заговорила о способности общества остро реагировать на то, что ему не нравится, назвав это "совком" и "концлагерем". "Фокус" рассказывал, кто из звезд поддержал Полякову в её последних высказываниях.