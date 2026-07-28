"Отвратительно до рвоты": звезда 90-х раскритиковал "шабаш" Поляковой, Каменских и Потапа в Юрмале

Украинский музыкант и основатель рок-группы Yurcash Юрко Юрченко резко раскритиковал фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, где выступали украинские звезды. Исполнитель возмутился русскоязычным форматом мероприятия, участием "хороших россиян" и цинизмом артистов, которые оправдывают подобные выступления пожертвованиями на ВСУ.

О фестивале в Юрмале Юрченко откровенно написал в своём действительно эмоциональном посте в Facebook.

Юрко Юрченко прокомментировал фестиваль в Юрмале Фото: Facebook

Особое возмущение певца вызвало то, что основным языком фестиваля по-прежнему остается русский, а центральными фигурами мероприятия стали представители так называемого "либерального" российского бомонда.

По словам артиста, участие украинских исполнителей в подобных мероприятиях лишь способствует популяризации культуры России, в то время как в Украине продолжаются отключения света и идут ожесточённые бои.

"Собрали кучу полусоветского хлама, неприкаянных "иноагентов" и прочих "либеральных" деятелей. Главный язык этого шабаша, как и раньше, — русский! … Дома есть оправдание: "покупатели схватят"… Такая логика!? И все эти мухи летят на свет и оказывают большую услугу объединению мертвой империи. Путин аплодирует!" — эмоционально высказался музыкант.

Відео дня

Юрченко подчеркнул, что заигрывание с российским контекстом в Европе создает ложное впечатление и играет на руку врагу, подытожив свои впечатления от действий коллег по сцене кратким "Отвратительно… До тошноты…".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап и Настя Каменских во время музыкального фестиваля в Латвии озвучили "условия" возвращения в Киев с концертом. Их заявление вызвало волну возмущения среди украинцев.

Пугачева молча ответила Потапу, который публично высказался о её внешности.

Кроме того, Оля Полякова оказалась в центре громкого скандала из-за публичного взаимодействия с российским исполнителем на фестивале в Юрмале.