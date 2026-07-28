"Гидко до рвоти": зірка 90-х розніс "шабаш" Полякової, Каменських і Потапа у Юрмалі

Український музикант та засновник рок-гурту Yurcash Юрко Юрченко різко розкритикував фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі, де виступали українські зірки. Виконавець обурився російськомовним форматом заходу, участю "хороших росіян" та цинізмом артистів, які виправдовують подібні виступи донатами на ЗСУ.

Про фестиваль у Юрмалі Юрченко відверто написав у своєму дійсно емоційному дописі у Facebook.

Юрко Юрченко прокоментував фестиваль в Юрмалі Фото: Facebook

Особливе обурення співака викликало те, що головною мовою фестивалю й надалі залишається російська, а центральними постатями заходу стали представники так званого "ліберального" російського бомонду.

За словами артиста, участь українських виконавців у подібних подіях лише допомагає популяризувати культуру Росії, поки в Україні тривають відключення світла та важкі бої.

"Зібрали купу напіврадянського мотлоху, неприкаяних "іноагентів" та інших "ліберальних" діячів. Головна мова того шабашу, як і раніше, — російська! … Вдома є відмовка, "покупці схавають"… Така логіка!? І всі ці мухи летять на світло та роблять гарну послугу для об'єднання мертвої імперії. Путін аплодує!" — емоційно висловився музикант.

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Юрченко наголосив, що загравання з російським контекстом у Європі створює хибне враження та грає на руку ворогу, підсумувавши свої враження від дій колег по сцені коротким "Гидко… До рвоти…".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Потап і Настя Каменських під час музичного фестивалю у Латвії назвали "умови" повернення до Києва з концертом. Їхня заява викликала хвилю обурення в українців.

Пугачова мовчки відповіла Потапу, який публічно висловився про її зовнішність.

Крім того, Оля Полякова опинилася в центрі гучного скандалу через публічну взаємодію з російським виконавцем на фестивалі в Юрмалі.