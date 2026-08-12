"У неї сталеві яйця": Потап висловився щодо слів Полякової про "совок" та "концтабір" в Україні

Український репер Потап, який під час повномасштабної війни перебуває за кордоном, публічно підтримав співачку Олю Полякову після її слів про "концтабір" та "совок" в Україні. У своєму зверненні артист похвалив колегу за сміливість і заявив, що вона нібито озвучила "думку народу", про яку інші бояться говорити.

Свою позицію Потап висловив в InstaStories українською мовою. Він заявив, що у співачки "сталеві яйця", а висловлювання Полякової назвав правдою, яку "всі знають, але мовчать". Окрім цього, Потап заздалегідь закликав стежити за критиками, які почнуть звинувачувати Полякову у просуванні російського ІПСО чи кремлівських наративів.

Потап заступився за Полякову Фото: instagram.com/realpotap

"Дивіться уважно за тими, хто буде зараз говорити, що Оля – це російське ІПСО, що Оля має повторювати наративи, кремлівська підстилка тощо. Оля молодець. Вона взяла і висловилась", – заявив співак.

Попри те, що репер вже кілька років живе поза межами країни, він переконаний у правоті колеги.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка 90-х Юрко Юрченко розніс "шабаш" Полякової, Каменських і Потапа у Юрмалі. Виконавець обурився російськомовним форматом заходу, участю "хороших росіян" та цинізмом артистів, які виправдовують подібні виступи донатами на ЗСУ.

Пугачова закотила очі і мовчки відповіла Потапу, який публічно висловився про її зовнішність.

Крім того, Полякова вляпалась у скандал, бо під час інтервʼю заговорила про здатність суспільства гостро реагувати на речі, які йому не подобаються, назвавши це "совком" та "концтабором". Фокус розповідав, хто із зірок підтримав Полякову в її останніх висловлюваннях.