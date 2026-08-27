От пижам до танцев на яхте: Потап и Настя Каменских оказались в центре скандала из-за ролика о "свободе" и языке

Исполнители Потап и Настя Каменских опубликовали в соцсетях "шуточный" видеоролик, который вызвал волну возмущения среди пользователей. В нем звезды затронули языковой вопрос и "свободу".

Видеоролик состоит из двух частей: в первой артисты в домашней одежде делают вид, будто корчатся и гримасничают, а во второй части танцуют в летних нарядах на яхте в море. Соответствующее видео появилось на официальной странице Потапа и Насти Каменских в Instagram 26 августа.

Первая часть ролика сопровождается текстом на русском языке. В ней артисты "извиняются" за использование русского языка и говорят, что забыли о существовании "определенного понятия", однако в конце фраза обрывается.

"Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как…", — говорится в тексте.

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Через несколько секунд начинается вторая часть видео. На ней артисты уже улыбаются и одеты в летнюю одежду. Также появляется короткий текст заглавными буквами: "Свобода".

Видеоролик Потапа и Насти Каменских

Как отреагировали пользователи

Украинцев возмутил видеоролик артистов. Люди начали упрекать Потапа и Настю Каменских в том, что те "высмеивают" страну и не понимают истинного значения слова "свобода".

"Ужас… это выглядит как открытая, наглая, высокомерная насмешка над всей Украиной";

"Свобода — это когда не путают выбор с ответственностью, а украинская сегодня — это не принуждение, а позиция";

"Иногда лучше промолчать";

"Когда каждый день орки убивают украинцев, наши артисты — "какая разница";

"Тогда зачем было в интервью говорить, что больше никогда не будете петь на русском?";

"После окончания войны не приезжайте в Украину, пожалуйста".

Люди возмутились видеороликом Потапа и Насти Каменских

Кроме того, в комментариях украинцы упрекнули артистов в том, что те "забыли о достоинстве", и напомнили о необходимости использования украинского языка при публичной деятельности. Несмотря на большое количество возмущенных комментариев, видеоролик уже в первые часы набрал тысячи лайков.

В комментариях Потапу и Насте упрекнули в "пренебрежительном отношении"

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Потап публично поддержал певицу Олю Полякову после ее заявлений о "совке" и "концлагере" в Украине;

Потап и Настя Каменских возмутили людей "условием" возвращения в Киев, заговорив о "метро по 8 гривен".

Кроме того, ранее Потапа и Настю Каменских удалили из "Аллеи звезд" в центре Киева.