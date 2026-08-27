Від піжам до танців на яхті: Потап і Настя Каменських втрапили у скандал через ролик про "свободу" та мову
Виконавці Потап і Настя Каменських оприлюднили "жартівливий" відеоролик у соцмережах, який викликав хвилю обурення серед користувачів. У ньому зірки зачепили мовне питання і "свободу".
Відеоролик складається із двох частин: у першій артисти у домашньому одязі вдають, ніби корчаться та кривляються, а у другій частині танцюють у літньому вбранні на яхті у морі. Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці Потапа і Насті Каменських в Instagram 26 серпня.
Перша частина ролика супроводжується текстом російською мовою. У ній артисти "просять вибачення" за вживання російської і кажуть, що забули про існування "певного поняття", проте наприкінці фраза обривається.
"Боже, вибачте нам, будь ласка, що ми розмовляємо російською мовою, ми зовсім забули, що є таке поняття, як…", — йдеться у тексті.
Через кілька секунд починається друга частина відео. На ньому артисти вже усміхнені та одягнені у літньому вбранні. Також з'являється короткий текст великими літерами: "Свобода".
Як відреагували користувачі
Українців обурив відеоролик артистів. Люди почали дорікати Потапу і Насті Каменських за те, що ті "насміхаються" над країною і не розуміють справжнього значення слова "свобода".
- "Жах…виглядає як відкрита, нагла, зверхня насмішка над всією Україною";
- "Свобода — це коли не плутають вибір із відповідальністю, а українська сьогодні — це не примус, а позиція";
- "Іноді краще промовчати";
- "Коли кожного дня вбивають орки українців, наші артисти — "какая разніца";
- "Тоді нащо треба було в інтервʼю казати, що більше ніколи не будете співати російською?";
- "Після закінчення війни не приїжджайте в Україну, будь ласка".
Також у коментарях українці дорікнули артистам, що вони "забули про гідність", і нагадали про необхідність використання української мови під час публічної діяльності. Попри велику кількість обурливих коментарів, відеоролик вже у перші години зібрав тисячі уподобань.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Потап публічно підтримав співачку Олю Полякову після її заяв про "совок" та "концтабір" в Україні;
- Потап і Настя Каменських обурили людей "умовою" повернення до Києва, заговоривши про "метро по 8 гривень".
Також раніше Потапа і Настю Каменських прибрали з "Алеї зірок" у центрі Києва.