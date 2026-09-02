Хлывнюк поставил Зеленскому ультиматум: "Заслуженный" — либо он, либо Потап (фото)

Лидер группы "Бумбокс" и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк заявил о готовности отказаться от звания "Заслуженный артист Украины", которое ему недавно присвоили. Музыкант назвал нахождение в одном списке с награжденными артистами, занимающими сомнительную позицию, "жестоким кринжем".

Об этом Хлывнюк написал в своём Facebook, отреагировав на дискуссии вокруг государственных наград и званий для деятелей культуры.

"Лишать званий и наград "деятелей культуры" всё равно придётся. Вопрос только в том, за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не против лишиться своего "заслуженного", находиться в такой компании — это ужасный "кринж", — отметил музыкант.

Потап имеет звание "Заслуженного"

Поводом для резкого заявления стали очередные споры в обществе о целесообразности советской системы почетных званий и их сохранении артистами, чья позиция вызывает возмущение среди украинцев.

В частности, накануне разгорелся скандал вокруг рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), который отреагировал на петицию о лишении его звания "Заслуженного артиста Украины" и заявил, что готов отдать его только "в обмен на звание Народного артиста".

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Потап до сих пор имеет звание "Заслуженного" Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Портников назвал подобные звания "кринжем"

В комментариях под постом Хливнюка его позицию поддержал публицист Виталий Портников, отметив, что существование подобных регалий в XXI веке является архаизмом.

"Криндж — это то, что все эти звания вообще существуют до сих пор! Ведь ничего подобного не было нигде, кроме социалистических стран. И почему Зеленский, который был относительно молод, когда стал президентом, продолжил традицию раздавать эти эфемерные звания вместо того, чтобы отменить весь этот идиотизм", — написал Портников.

Лидер "Бумбокса" лаконично согласился с этим мнением, дав утвердительный ответ.

Отметим, что Андрей Хлывнюк получил звание "Заслуженный артист Украины" в июле 2026 года ко Дню украинской государственности. С первых дней полномасштабного вторжения России музыкант с оружием в руках защищает Украину, является пилотом ударных дронов и возглавляет подразделение в составе Национальной полиции.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

У Зеленского требуют лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины.

Потап отреагировал на петицию о лишении звания "Заслуженного".

Кроме того, украинская продюсер Елена Мозгова резко отреагировала на скандальное видео Потапа и Насти Каменских, в котором артисты иронизировали по поводу замечаний об использовании русского языка.