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Хлывнюк поставил Зеленскому ультиматум: "Заслуженный" — либо он, либо Потап (фото)

Хлывнюк получил звание "Заслуженного", но готов от него отказаться из-за Потапа
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк | Фото: Instagram

Лидер группы "Бумбокс" и военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк заявил о готовности отказаться от звания "Заслуженный артист Украины", которое ему недавно присвоили. Музыкант назвал нахождение в одном списке с награжденными артистами, занимающими сомнительную позицию, "жестоким кринжем".

Об этом Хлывнюк написал в своём Facebook, отреагировав на дискуссии вокруг государственных наград и званий для деятелей культуры.

"Лишать званий и наград "деятелей культуры" всё равно придётся. Вопрос только в том, за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не против лишиться своего "заслуженного", находиться в такой компании — это ужасный "кринж", — отметил музыкант.

Потап имеет звание "Заслуженного"

Поводом для резкого заявления стали очередные споры в обществе о целесообразности советской системы почетных званий и их сохранении артистами, чья позиция вызывает возмущение среди украинцев.

В частности, накануне разгорелся скандал вокруг рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), который отреагировал на петицию о лишении его звания "Заслуженного артиста Украины" и заявил, что готов отдать его только "в обмен на звание Народного артиста".

Відео дня
Хлывнюк отреагировал на то, что Потап должен лишиться звания заслуженного
Потап до сих пор имеет звание "Заслуженного"
Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Портников назвал подобные звания "кринжем"

В комментариях под постом Хливнюка его позицию поддержал публицист Виталий Портников, отметив, что существование подобных регалий в XXI веке является архаизмом.

"Криндж — это то, что все эти звания вообще существуют до сих пор! Ведь ничего подобного не было нигде, кроме социалистических стран. И почему Зеленский, который был относительно молод, когда стал президентом, продолжил традицию раздавать эти эфемерные звания вместо того, чтобы отменить весь этот идиотизм", — написал Портников.

Лидер "Бумбокса" лаконично согласился с этим мнением, дав утвердительный ответ.

Отметим, что Андрей Хлывнюк получил звание "Заслуженный артист Украины" в июле 2026 года ко Дню украинской государственности. С первых дней полномасштабного вторжения России музыкант с оружием в руках защищает Украину, является пилотом ударных дронов и возглавляет подразделение в составе Национальной полиции.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинская продюсер Елена Мозгова резко отреагировала на скандальное видео Потапа и Насти Каменских, в котором артисты иронизировали по поводу замечаний об использовании русского языка.