Отдаст при одном условии: Потап отреагировал на петицию о лишении звания "Заслуженного"

Потап заявил, что готов добровольно отказаться от звания "Заслуженный артист Украины", если это действительно кому-то поможет, но предложил взамен присвоить ему звание "Народного артиста".

Об этом артист написал в своём Instagram, отреагировав на петицию о лишении его государственной награды.

"Заслуженного" готов сдать добровольно. В обмен на "Народного", — написал Потап.

Он также заявил, что не считает "охоту на ведьм" и символическое наказание артистов тем, что нужно обществу.

"Нам нужно единство, здравый смысл и понимание того, кто наш настоящий враг", — отметил Потап.

Пост Потапа Фото: Скриншот

Артист добавил, что признание народа, по его мнению, не зависит от государственного звания.

"Это звание мне дали люди — концертами, песнями, полными залами, двадцатью годами, проведёнными вместе", — заявил он.

После этого Настя Каменских опубликовала видео, в котором рассказала о своей и Потаповой позиции по поводу Украины. Она заявила, что они украинцы, а с начала полномасштабной войны ездили по миру с благотворительными концертами и собирали миллионы долларов для Украины.

Відео дня

"С первого дня войны мы заявляли во всех мировых СМИ, что Россия развязала эту ужасную войну. Это страна-агрессор. И, конечно же, мы по-прежнему так считаем", — сказала Каменских.

Артистка также объяснила, почему говорит по-русски. По её словам, она родилась и выросла в русскоязычном Киеве и считает, что каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором хочет.

"Я больше не поддерживаю то, что происходит в Украине. Я не хочу играть в ура-патриотизм", — заявила Каменских.

Напомним, что петицию № 22/269494-эп зарегистрировала Екатерина Таран 28 августа 2026 года. Автор просит инициировать процедуру лишения Потапенко почетного звания и дать правовую оценку его публичной деятельности.

В петиции в числе оснований названы публичное использование и популяризация русскоязычного культурного продукта, высказывания и действия в отношении украинского языка, которые могут восприниматься как его обесценивание, а также сотрудничество и создание медийного контента с гражданами РФ и представителями российского шоу-бизнеса.

Кроме того, в обращении упоминается проживание и профессиональная деятельность Потапенко за пределами Украины. В то же время авторы отдельно отмечают, что это само по себе не является правонарушением и не может служить самостоятельным основанием для лишения государственной награды.

На момент публикации петиция набрала 10 661 из необходимых 25 тысяч голосов. Сбор подписей продолжается.

Напомним, что "Фокус" писал , что:

Потап и Настя Каменских оказались в центре скандала из-за видео, посвященного "свободе" и языковому вопросу.

Потап после видео с Настей о языке и свободе сделал заявление.

Кроме того, сообщалось, что Мозговая резко раскритиковала Потапа и Настю. Ранее дуэт исключили из "Аллеи звёзд" в центре Киева.