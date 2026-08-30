Віддасть за однієї умови: Потап відреагував на петицію про позбавлення звання "Заслуженого"
Потап заявив, що готовий добровільно віддати звання "Заслужений артист України", якщо це справді комусь допоможе, але запропонував натомість надати йому звання "Народного артиста".
Про це артист написав у своєму Instagram, реагуючи на петицію про позбавлення його державної нагороди.
“Заслуженого” готовий здати добровільно. В обмін на “Народного”, — написав Потап.
Він також заявив, що не вважає “полювання на відьом” і символічне покарання артистів тим, що потрібно суспільству.
“Нам потрібна єдність, здоровий глузд і розуміння, хто наш справжній ворог”, — зазначив Потап.
Артист додав, що народне визнання, на його думку, не залежить від державного звання.
“Це звання мені дали люди — концертами, піснями, повними залами, двадцятьма роками разом”, — заявив він.
Після цього Настя Каменських опублікувала відео, у якому розповіла про свою та Потапову позицію щодо України. Вона заявила, що вони українці, а від початку повномасштабної війни їздили світом із благодійними концертами та збирали мільйони доларів для України.
“З першого дня війни у всіх світових ЗМІ ми кричали, що Росія почала цю жахливу війну. Це країна-агресор. І, звичайно ж, ми продовжуємо так вважати”, — сказала Каменських.
Артистка також пояснила, чому говорить російською. За її словами, вона народилася і виросла в російськомовному Києві та вважає, що кожна людина має право говорити тією мовою, якою хоче.
“Я більше не підтримую те, що відбувається в Україні. Я не хочу грати в ура-патріотизм”, — заявила Каменських.
Нагадаємо, що петицію №22/269494-еп зареєструвала Катерина Таран 28 серпня 2026 року. Авторка просить ініціювати процедуру позбавлення Потапенка почесного звання та надати правову оцінку його публічній діяльності.
У петиції серед підстав названі публічне використання та популяризація російськомовного культурного продукту, висловлювання та дії щодо української мови, які можуть сприйматися як її знецінення, а також співпраця і створення медійного контенту з громадянами РФ та представниками російського шоу-бізнесу.
Також у зверненні згадується проживання та професійна діяльність Потапенка за межами України. Водночас автори окремо зазначають, що це саме по собі не є правопорушенням і не може бути самостійною підставою для позбавлення державної нагороди.
Станом на момент публікації петиція набрала 10 661 із необхідних 25 тисяч голосів. Збір підписів триває.
Нагадаємо, що Фокус писав, що:
- Потап і Настя Каменських опинилися в центрі скандалу через відео, присвячене “свободі” та мовному питанню.
- Потап після відео з Настею про мову та свободу зробив заяву.
Крім того, повідомлялося, що Мозгова різко розкритикувала Потапа та Настю. Раніше дует виключили з “Алеї зірок” у центрі Києва.