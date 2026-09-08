"Как я это выдержала, не знаю": Настя Каменских призналась, что не может иметь детей

Певица Настя Каменских откровенно рассказала о многочисленных неудачных попытках забеременеть и о психологическом давлении со стороны общества, из-за которого она долгое время считала себя неполноценной.

В интервью Екатерине Гордеевой 39-летняя певица призналась, что представление об обязательном материнстве долгое время было для неё навязанным стереотипом, из-за которого она чувствовала себя неполноценной.

"Раньше мне казалось — точнее, мне навязывали мысль, что ты неполноценная женщина, если у тебя нет детей. Эта мысль не давала мне покоя. Но у нас не получалось", — сказала певица.

В попытках стать матерью Каменских прошла через сложные испытания, в числе которых четыре процедуры ЭКО и пять попыток искусственного оплодотворения.

Постоянные гормональные всплески вызывали сильные колебания веса и значительно истощали организм. Певица откровенно сравнила этот период с гормональной бомбой и отметила, что сейчас сама не понимает, как психологически выдержала такую нагрузку.

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