Потап может лишиться звания заслуженного артиста: петиция против шоумена собрала 25 тысяч голосов

Электронная петиция с требованием лишить Алексея Потапенко почетного звания "Заслуженный артист Украины" за считанные дни набрала 25 тысяч голосов. Теперь президент обязан ее рассмотреть.

Обращение, опубликованное на официальном сайте электронных петиций, преодолело необходимый барьер менее чем за неделю.

Об этом стало известно на сайте петиций.

Инициатор Екатерина Таран просит Владимира Зеленского поручить профильным ведомствам проверить приведенные ею аргументы.

Среди упреков в адрес шоумена и продюсера – продвижение русскоязычного культурного продукта, принижение роли государственного языка, рабочие контакты с гражданами страны-агрессора, а также то, что артист живет и выступает за пределами Украины.

Автор отдельно подчеркивает: речь не о цензуре или ограничении творчества. По ее убеждению, поведение человека, отмеченного государственной наградой, требует отдельной оценки в условиях полномасштабной войны.

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Голоса начали собирать 28 августа – через двое суток после нового скандала вокруг Потапа и Насти Каменских, который снова вспыхнул из-за языкового вопроса.

Сам артист уже отреагировал на эту инициативу. Он заявил, что готов добровольно отказаться от звания "Заслуженный артист". В то же время он предложил вместо этого присвоить ему звание "Народного артиста", заявив, что настоящее признание он получил от слушателей за годы творческой деятельности.

Напомним, к главе государства уже обращались с требованием лишить Алексея Потапенко, широко известного под сценическим псевдонимом Потап, почетного статуса.

Кроме того, продюсер Елена Мозговая эмоционально высказалась по поводу нашумевшего ролика Потапа и Насти Каменских, в котором пара подшучивала над замечаниями об использовании русского языка. Она не сдерживала эмоций и открыто раскритиковала артистов, которые сейчас проживают за рубежом.