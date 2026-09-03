Потап може втратити звання заслуженого артиста: петиція проти шоумена зібрала 25 тисяч голосів

Електронна петиція з вимогою скасувати Олексію Потапенку почесне звання «Заслужений артист України» за лічені дні набрала 25 тисяч голосів. Тепер її зобов'язаний розглянути президент.

Звернення, оприлюднене на офіційному сайті електронних петицій, набрало необхідну кількість голосів менш ніж за тиждень.

Про це стало відомо на сайті петицій.

Ініціаторка Катерина Таран просить Володимира Зеленського доручити профільним відомствам перевірити наведені нею аргументи.

Серед закидів на адресу шоумена та продюсера – просування російськомовного культурного продукту, применшення ролі державної мови, робочі контакти з громадянами країни-агресорки, а також те, що артист мешкає й виступає поза межами України.

Авторка окремо підкреслює, що ідеться не про цензуру чи обмеження творчості. На її переконання, поведінка людини, відзначеної державною нагородою, потребує окремої оцінки в умовах повномасштабної війни.

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Голоси почали збирати 28 серпня – за дві доби після нового скандалу навколо Потапа та Насті Каменських, який знову спалахнув через мовне питання.

Сам виконавець уже відреагував на ініціативу. Він заявив, що готовий добровільно відмовитися від звання "Заслужений артист". Водночас він запропонував натомість надати йому звання "Народного артиста", заявивши, що справжнє визнання отримав від слухачів за роки творчої діяльності.

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