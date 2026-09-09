Назад пути нет: что рассказала в интервью Настя Каменских, помимо кисты от языка (фото)

Украинская певица Настя Каменских вместе со своим мужем Потапом дала скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором раскрыла подробности своей личной жизни и выбора языка.

Помимо заявления о том, что она вернулась к русскому языку из-за "кисты от украинского языка", артистка высказалась по поводу манипуляций патриотизмом и объяснила фейковый развод с Потапом.

Личный взгляд на патриотизм и языковой вопрос

Каменских отметила, что считает вопрос языка в Украине "чистой политикой", а себя называет прежде всего "патриотом своей семьи".

Настя Каменских оказалась в центре скандала Фото: Youtube

По её мнению, государство использует язык и понятие родины для тотального контроля над гражданами. Певица подчеркнула, что хочет сама решать, на каком языке ей петь и общаться, а свою трансформацию считает естественным процессом.

Фейковый развод как маркетинговый ход

Пара также опровергла слухи о своём разводе, отметив, что они по-прежнему состоят в официальном браке.

Відео дня

По словам Насти, распространенное ранее заявление о том, что они "больше не пара", было сознательным прогревом. Сообщение о разрыве было спланированным шагом, призванным усилить эффект от предстоящего возвращения дуэта.

Певица не считает это манипуляцией личной жизнью, а Потап добавил, что правдивая история была бы слишком "скучной и неинтересной" для публики.

Реакция социальных сетей

Заявления Каменских о "психосоматической кисте от украинского языка" вызвали волну возмущения и юмора в сети Threads.

"Представляю себе этот консилиум врачей: „Настя, у вас тут киста вылезла. Вы что, говорили на украинском? Срочно 2 дозы русского языка внутрь уха“.

"Очередное дно от Каменских… Оказывается, украинский язык настолько "уничтожил" Настю, что у неё вылезла киста… Это уже даже не "какая разница". Это какой-то новый уровень абсурда".

"Если у Каменских исчезла киста после возвращения на русский, то она может получить полный апгрейд здоровья после потери украинского паспорта. Я бы скинулась на такую благотворительность".

"Предлагаю Насте сменить фамилию: Настя Кистанских. Потому что Каменских уже неактуально, у неё же не камни в почках".

"Мало кто знает, но у Каменских в качестве рингтона стоит песня: Кис-кис-кис-киста, киста, кистуня".

"Куча хейта вокруг Каменских. Как эксперт по Германской Новой Медицине скажу на 100%, что киста появилась из-за того, что "нужно" петь на другом языке… включился внутренний конфликт".

Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, исполнители Потап и Настя Каменских опубликовали в соцсетях "шуточный" видеоролик, который вызвал волну возмущения среди пользователей. В нём звёзды затронули языковой вопрос и "свободу".