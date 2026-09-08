Потап впервые рассказал россиянам, как убежал из Украины в 2022 году

Продюсер и певец Потап впервые публично объяснил причины своих выездов из Украины после начала полномасштабного вторжения.

45-летний Потап (Алексей Потапенко) в беседе с российской журналисткой Екатериной Гордеевой рассказал, что каждый раз пересекал границу официально — по документам от различных министерств или компаний, которые оформляли поездки как благотворительные миссии. Эта тема вызывает повышенный интерес, ведь вопрос выезда мужчин призывного возраста за границу во время войны остается одним из самых острых в обществе.

Каждый выезд отдельная "легенда"

По словам Потапа, универсальной схемы не было: каждый раз цель поездки определяла, от какого ведомства оформлялись документы. Если это были съемки, прямой эфир, благотворительный марафон или, например, аукцион в Чикаго — документы могли подаваться либо от Министерства культуры, либо от Министерства обороны, либо через компанию-посредника, которая уже сама обращалась в необходимое ведомство.

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"Я, честно говоря, очень устал от этого. Каждый раз, когда приезжаешь, сразу начинаешь думать, как оттуда уехать. Только формально. На самом деле ты даже не хочешь уезжать оттуда, потому что там интересно", — отмечает Алексей Потапенко.

Стоял в пробках, как и все

Отдельно Потап рассказал о самом процессе пересечения границы — через Будапешт, Кишинев или Варшаву. Дипломатического паспорта у него нет, поэтому в пробках он стоит, как и все.

"В пробке пограничники узнают, что едет Потап, я выхожу — все со мной фотографируются. Половина поляков меня знает, украинцы начинают где-то пропускать, помогать. Ну, это немного утомляет: вот эти долгие переезды, сложно добираться туда и обратно, такая несвобода в этом плане. А работа находится за границей, поэтому, конечно, меня тянет — тянет побыть там, где я зарабатываю копейку", — добавляет Алексей.

Артист признал, что такой режим — постоянные длительные переезды, неопределенность с пересечением границы и, по его словам, некая "несвобода" — изматывает его.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

Виктор Розовый резко высмеял публичную позицию и поведение Потапа за рубежом.

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Между тем Андрей Хлывнюк заявил о готовности отказаться от звания "Заслуженный артист Украины", упомянув при этом Потапа.