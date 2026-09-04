"Я везде кричу об Украине": Розовый тонко высмеял "патриотизм" Потапа (видео)

Юморист и военный Виктор Розовый выпустил едкую пародию, в которой остро высмеял публичную позицию и поведение рэпера Потапа за рубежом. В своём видео комик полностью перевоплотился в музыканта и довел до абсурда его заявления о собственной поддержке Украины и переходе на украинский язык.

В ролике в Instagram (@viktor_rozovyi) Розовый иронизирует над высказываниями рэпера, который якобы сторонится хайпа, но сразу же превращает эту позицию в способ привлечь внимание: "Я сделал это не ради лайков и не ради подписчиков… Кстати, поставьте лайк и подпишитесь, раз уж на то пошло".

Юморист также высмеял утверждение о том, что "патриотизм" Потапа проявляется в украинском флажке в панели эмодзи.

Кроме того, Розовый разоблачил абсурдность рассказов о том, что это напоминает войну за рубежом.

"Я везде кричу об Украине! На всех международных площадках! Вот я сажусь играть в Counter-Strike — там международный сервис — и кричу: "Россия плохая, Россия напала на Украину", — говорит комик в роли Потапа.

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Финальным аккордом пародии стала "активная деятельность" рэпера в Европе: "Захожу в рестораны в Испании и говорю: „Дайте мне борщ“. И хотя его нигде нет, но я всё равно спрашиваю!".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский юморист Виктор Розовый иронично прокомментировал период, когда Вооруженные силы возглавлял Александр Сырский, опубликовав сатирическое видео о строгой армейской дисциплине.

Потап может лишиться звания заслуженного артиста: петиция против шоумена собрала 25 тысяч голосов.

Кроме того, Потап и Настя Каменских оказались в центре скандала из-за ролика о "свободе" и языке.