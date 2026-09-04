"Я кричу всюди про Україну": Розовий тонко висміяв "патріотизм" Потапа (відео)

Гуморист і військовий Віктор Розовий випустив їдку пародію, у якій гостро висміяв публічну позицію та поведінку репера Потапа за кордоном. У своєму відео комік повністю перевтілився в музиканта й довів до абсурду його заяви про власну підтримку України та перехід на українську мову.

У ролику в Instagram (@viktor_rozovyi) Розовий іронізує над висловлюваннями репера, який нібито цурається хайпу, але одразу ж конвертує позицію в охоплення: "Я це зробив не для лайків і не для підписок… До речі, лайкніть і підпишіться, раз на те пішло".

Гуморист також висміяв твердження про те, що "патріотизм" Потапа проявляється в українському прапорці в панелі емодзі.

Крім того, Розовий викрив абсурдність розповідей про нагадування про війну за кордоном.

"Я кричу всюди про Україну! На всіх міжнародних майданчиках! Я ось в Counter-Strike сідаю грати — там міжнародний сервіс — і кричу: "Росія погана, Росія напала на Україну", — каже комік у ролі Потапа.

Відео дня

Фінальним акордом пародії стала "активна діяльність" репера в Європі: "Заходжу в ресторани в Іспанії і кажу: "Дайте мені борщ". І хоч його ніде нема, але я питаю!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український гуморист Віктор Розовий іронічно прокоментував період, коли Збройні сили очолював Олександр Сирський, опублікувавши сатиричне відео про сувору армійську дисципліну.

Потап може втратити звання заслуженого артиста: петиція проти шоумена зібрала 25 тисяч голосів.

Крім того, Потап і Настя Каменських втрапили у скандал через ролик про "свободу" та мову.