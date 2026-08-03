Розовий здивував заявою про колишнього головкома Сирського

Український гуморист і військовий Віктор Розовий іронічно прокоментував період, коли Збройні сили очолював Олександр Сирський, опублікувавши сатиричне відео про сувору армійську дисципліну. У своєму зверненні він із гумором згадав армійський абсолютний порядок, доведений до абсурду.

У своєму притаманному стилі Віктор жартома перелічив "правила", які нібито діяли на фронті під час служби Сирського на посаді головнокомандувача:

Дерева на лінії бойового зіткнення завжди стояли струнко та виключно за статутом.

Усі годинники показували час лише після того, як його офіційно узгоджували з Генштабом.

Птахам дозволялося літати тільки після проходження ранкового шикування.

Сонце сходило виключно за письмовим розпорядженням.

Кожен окоп особисто вписував себе в журнал ведення окопів.

Навіть кущі регулярно доповідали командуванню про те, що вони ростуть.

Наостанок Розовий підсумував усе коротким іронічним підсумком: "Хоч я і отримав травму голови, але я не загубив лопату".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

22 липня новим головнокомандувачем ЗСУ офіційно став Михайло Драпатий після відставки Олександра Сирського. Хоча про його військові заслуги багато інформації в мережі, про родину генерал-майора відомо мало. Фокус розповідав, що відомо про обраницю Михайла Драпатого.

Дружина колишнього міністра оборони Михайла Федорова на фоні протестів проти його відставки різко висловилася про жінок, які переходять межі.

Крім того, український актор-воїн Ігор Ласточкін з гумором відреагував на призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ.