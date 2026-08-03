Стиль життя Призначення Драпатого головкомом ЗСУ
Розовий здивував заявою про колишнього головкома Сирського
Український гуморист і військовий Віктор Розовий іронічно прокоментував період, коли Збройні сили очолював Олександр Сирський, опублікувавши сатиричне відео про сувору армійську дисципліну. У своєму зверненні він із гумором згадав армійський абсолютний порядок, доведений до абсурду.
У своєму притаманному стилі Віктор жартома перелічив "правила", які нібито діяли на фронті під час служби Сирського на посаді головнокомандувача:
- Дерева на лінії бойового зіткнення завжди стояли струнко та виключно за статутом.
- Усі годинники показували час лише після того, як його офіційно узгоджували з Генштабом.
- Птахам дозволялося літати тільки після проходження ранкового шикування.
- Сонце сходило виключно за письмовим розпорядженням.
- Кожен окоп особисто вписував себе в журнал ведення окопів.
- Навіть кущі регулярно доповідали командуванню про те, що вони ростуть.
Наостанок Розовий підсумував усе коротким іронічним підсумком: "Хоч я і отримав травму голови, але я не загубив лопату".
Відео дня
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- 22 липня новим головнокомандувачем ЗСУ офіційно став Михайло Драпатий після відставки Олександра Сирського. Хоча про його військові заслуги багато інформації в мережі, про родину генерал-майора відомо мало. Фокус розповідав, що відомо про обраницю Михайла Драпатого.
- Дружина колишнього міністра оборони Михайла Федорова на фоні протестів проти його відставки різко висловилася про жінок, які переходять межі.
Крім того, український актор-воїн Ігор Ласточкін з гумором відреагував на призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ.