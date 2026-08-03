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Стиль життя Призначення Драпатого головкомом ЗСУ

Розовий здивував заявою про колишнього головкома Сирського

Віктор Розовий про сирського
Віктор Розовий зняв іронічне відео про Сирського | Фото: колаж Фокус

Український гуморист і військовий Віктор Розовий іронічно прокоментував період, коли Збройні сили очолював Олександр Сирський, опублікувавши сатиричне відео про сувору армійську дисципліну. У своєму зверненні він із гумором згадав армійський абсолютний порядок, доведений до абсурду.

У своєму притаманному стилі Віктор жартома перелічив "правила", які нібито діяли на фронті під час служби Сирського на посаді головнокомандувача:

  • Дерева на лінії бойового зіткнення завжди стояли струнко та виключно за статутом.
  • Усі годинники показували час лише після того, як його офіційно узгоджували з Генштабом.
  • Птахам дозволялося літати тільки після проходження ранкового шикування.
  • Сонце сходило виключно за письмовим розпорядженням.
  • Кожен окоп особисто вписував себе в журнал ведення окопів.
  • Навіть кущі регулярно доповідали командуванню про те, що вони ростуть.

Наостанок Розовий підсумував усе коротким іронічним підсумком: "Хоч я і отримав травму голови, але я не загубив лопату".

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • 22 липня новим головнокомандувачем ЗСУ офіційно став Михайло Драпатий після відставки Олександра Сирського. Хоча про його військові заслуги багато інформації в мережі, про родину генерал-майора відомо мало. Фокус розповідав, що відомо про обраницю Михайла Драпатого.
  • Дружина колишнього міністра оборони Михайла Федорова на фоні протестів проти його відставки різко висловилася про жінок, які переходять межі.

Крім того, український актор-воїн Ігор Ласточкін з гумором відреагував на призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ.