Розовый удивил заявлением о бывшем главнокомандующем Сырском

Украинский юморист и военный Виктор Розовый иронически прокомментировал период, когда Вооруженные силы возглавлял Александр Сырский, опубликовав сатирическое видео о суровой армейской дисциплине. В своем обращении он с юмором упомянул армейский абсолютный порядок, доведенный до абсурда.

В своем присущем стиле Виктор в шутку перечислил "правила", якобы действовавшие на фронте во время службы Сырского в должности главнокомандующего:

Деревья на линии боевого столкновения всегда стояли смирно и исключительно по уставу.

Все часы показывали время только после того, как его официально согласовывали с Генштабом.

Птицам разрешалось летать только после прохождения утреннего построения.

Солнце сходило исключительно по письменному распоряжению.

Каждый окоп лично вписывал себя в журнал ведения окопов.

Даже кусты регулярно докладывали командованию о том, что они растут.

Напоследок Розовый подытожил все кратким ироническим итогом: "Хотя я и получил травму головы, но я не потерял лопату".

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

22 июля новым главнокомандующим ВСУ официально стал Михаил Драпатый после отставки Александра Сырского. Хотя о его военных заслугах много информации в сети, о семье генерал-майора известно мало. Фокус рассказывал, что известно об избраннице Михаила Драпатого.

Жена бывшего министра обороны Михаила Федорова на фоне протестов против его отставки резко высказалась о переходящих границ женщинах.

Кроме того, украинский актер-воин Игорь Ласточкин с юмором отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.