Комик-воин Ласточкин с юмором отреагировал на назначение Драпатого (фото)
Украинский актёр и боец Игорь Ласточкин, как обычно, с юмором отреагировал на новости, а именно на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.
Комик опубликовал в Instagram несколько фотографий, созданных ИИ. Ласточкин написал: "Драпатый, фух, слава Богу, не я".
Ласточкин отреагировал на назначение Драпатого
Впоследствии военнослужащий, мобилизованный в начале 2025 года, поделился ещё несколькими кадрами, созданными с помощью ИИ. На одном из них Игорь "стал" генералом в парадной военной форме с наградами.
"Продам форму, не пригодилась", — пошутил Ласточкин.
На втором фото "генерал" позировал рядом с Драпатым.
"Сегодня не мой день", — продолжил он шутить.
Игорь Ласточкин был мобилизован
В феврале 2025 года актер неожиданно показал свой военный билет, тем самым объявив о призыве в армию.
"Трудные времена рождают сильных людей!" — написал он.
Впоследствии стало известно, что Игорь вступил в состав 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и несет службу в Донецкой области.
Время от времени актер делится кадрами со своей службы.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Игорь Ласточкин, который в 2025 году был мобилизован в ряды ВСУ, показал, как проходят его будни на передовой, и рассказал о своих родных в России.
- После мобилизации комик кардинально изменился.
Кроме того, звезда "Лиги смеха" проявил себя во время службы.