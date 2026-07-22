Комик-воин Ласточкин с юмором отреагировал на назначение Драпатого (фото)

Украинский актёр и боец Игорь Ласточкин, как обычно, с юмором отреагировал на новости, а именно на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

Комик опубликовал в Instagram несколько фотографий, созданных ИИ. Ласточкин написал: "Драпатый, фух, слава Богу, не я".

Ласточкин отреагировал на назначение Драпатого

Впоследствии военнослужащий, мобилизованный в начале 2025 года, поделился ещё несколькими кадрами, созданными с помощью ИИ. На одном из них Игорь "стал" генералом в парадной военной форме с наградами.

"Продам форму, не пригодилась", — пошутил Ласточкин.

Ласточкин отреагировал на назначение Драпатого Фото: Instagram

Ласточкин отреагировал на назначение Драпатого Фото: Instagram

На втором фото "генерал" позировал рядом с Драпатым.

"Сегодня не мой день", — продолжил он шутить.

Ласточкин отреагировал на назначение Драпатого Фото: Instagram

Игорь Ласточкин был мобилизован

В феврале 2025 года актер неожиданно показал свой военный билет, тем самым объявив о призыве в армию.

"Трудные времена рождают сильных людей!" — написал он.

Відео дня

Впоследствии стало известно, что Игорь вступил в состав 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и несет службу в Донецкой области.

Время от времени актер делится кадрами со своей службы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Игорь Ласточкин, который в 2025 году был мобилизован в ряды ВСУ, показал, как проходят его будни на передовой, и рассказал о своих родных в России.

После мобилизации комик кардинально изменился.

Кроме того, звезда "Лиги смеха" проявил себя во время службы.