Просто не узнать: Игорь Ласточкин после мобилизации кардинально изменился (фото)

Украинский актёр и комик Игорь Ласточкин, который уже более года служит в армии, удивил всех своим обновлённым внешним видом: он отпустил бороду.

Юморист и звезда "Лиги смеха" после мобилизации в начале 2025 года вышел на связь в своём Instagram (lastochkin_igor).

Как выглядит Игорь Ласточкин после мобилизации

Шоумен и боец опубликовал свою свежую фотографию: Игоря просто не узнать.

Актер ехал за рулем автомобиля, одетый в черный гольф и солнцезащитные очки. Более того, Игорь отпустил густую бороду, а в его волосах уже проглядывает седина.

"Очки с "Авроры" за 170 грн, и ты сразу становишься инста-Рэмбо", — пошутил комик.

Игорь Ласточкин Фото: Instagram

Игорь Ласточкин мобилизовался

В феврале 2025 года Ласточкин неожиданно предъявил свой военный билет, тем самым объявив о призыве в украинскую армию.

"Трудные времена рождают сильных людей!" — написал он тогда.

Відео дня

Впоследствии стало известно, что шоумен присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и несет службу в Донецкой области.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Звезда "Лиги смеха" проявил себя во время службы.

Игорь Ласточкин после мобилизации раскрыл, на каком направлении служит.

Кроме того, Константин Грубич прокомментировал решение актера вступить в ряды ВСУ. Оказалось, что они вместе проходили подготовку в Донецкой области.