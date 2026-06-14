Просто не впізнати: Ігор Ласточкін після мобілізації кардинально змінився (фото)

Український актор та комік Ігор Ласточкін, який понад рік служить у війську, здивував змінами в зовнішньому вигляді: він відростив бороду.

Гуморист та зірка "Ліги сміх" після мобілізації на початку 2025 року вийшов на зв’язок у своєму Instagram (lastochkin_igor).

Як Ігор Ласточкін виглядає після мобілізації

Шоумен та воїн опублікував своє свіже фото: Ігоря просто не впізнати.

Актор їхав за кермом в авто, одягнений у чорний гольф та сонцезахисні окуляри. Ба більше, Ігор відростив густу бороду, а у його волоссі вже видніється сивина.

"Окулі з "Аврори" за 170 грн, і ти одразу інстаРембо", — пожартував комік.

Ігор Ласточкін Фото: Instagram

Ігор Ласточкін мобілізувався

У лютому 2025 Ласточкін несподівано показав свій військовий квиток, таким чином оголосивши про мобілізацію до українського війська.

"Складні часи народжують сильних людей!" — написав тоді він.

Відео дня

Згодом стало відомо, що шоумен долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та проходить службу на Донеччині.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Зірка "Ліги сміху" дав про себе знати під час служби.

Ігор Ласточкін після мобілізації розсекретив, на якому напрямку служить.

Крім того, Костянтин Грубич прокоментував рішення актора приєднатися до лав ЗСУ. Виявилося, що вони разом проходили вишкіл у Донецькій області.