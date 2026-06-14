Просто не впізнати: Ігор Ласточкін після мобілізації кардинально змінився (фото)
Український актор та комік Ігор Ласточкін, який понад рік служить у війську, здивував змінами в зовнішньому вигляді: він відростив бороду.
Гуморист та зірка "Ліги сміх" після мобілізації на початку 2025 року вийшов на зв’язок у своєму Instagram (lastochkin_igor).
Як Ігор Ласточкін виглядає після мобілізації
Шоумен та воїн опублікував своє свіже фото: Ігоря просто не впізнати.
Актор їхав за кермом в авто, одягнений у чорний гольф та сонцезахисні окуляри. Ба більше, Ігор відростив густу бороду, а у його волоссі вже видніється сивина.
"Окулі з "Аврори" за 170 грн, і ти одразу інстаРембо", — пожартував комік.
Ігор Ласточкін мобілізувався
У лютому 2025 Ласточкін несподівано показав свій військовий квиток, таким чином оголосивши про мобілізацію до українського війська.
"Складні часи народжують сильних людей!" — написав тоді він.
Згодом стало відомо, що шоумен долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та проходить службу на Донеччині.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Зірка "Ліги сміху" дав про себе знати під час служби.
- Ігор Ласточкін після мобілізації розсекретив, на якому напрямку служить.
Крім того, Костянтин Грубич прокоментував рішення актора приєднатися до лав ЗСУ. Виявилося, що вони разом проходили вишкіл у Донецькій області.