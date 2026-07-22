Комік-воїн Ласточкін з гумором відреагував на призначення Драпатого (фото)
Український актор-воїн Ігор Ласточкін традиційно з гумором відреагував на новини, а саме призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ.
Комік опублікував в Instagram кілька фото, створених ШІ. Ласточкін написав: "Драпатий, фух, слава Богу, не я".
Ласточкін відреагував на призначення Драпатого
Згодом військовий, який мобілізувався на початку 2025 року, поділився ще кадрами, створеними за допомогою ШІ. На одному з них Ігор "став" генералом у парадній військовій формі з нагородами.
"Продам форму, не знадобилась", — пожартував Ласточкін.
На другому фото "генерал" позував поруч з Драпатим.
"Не мій день сьогодні", — продовжив жартувати він.
Ігор Ласточкін мобілізувався
У лютому 2025 актор несподівано показав свій військовий квиток, таким чином оголосивши про мобілізацію до війська.
"Складні часи народжують сильних людей!" — написав він.
Згодом стало відомо, що Ігор долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та проходить службу на Донеччині.
Час від часу актор ділиться кадрами зі своєї служби.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ігор Ласточкін, який у 2025 році мобілізувався до лав ЗСУ, показав свої будні на передовій та розповів про рідних у Росії.
- Комік після мобілізації кардинально змінився.
Крім того, зірка "Ліги сміху" дав про себе знати під час служби.