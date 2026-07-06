Комік-військовий Ігор Ласточкін має батьків і брата у РФ: що вони кажуть про війну

Відомий український комік Ігор Ласточкін, який у 2025 році мобілізувався до лав ЗСУ, показав свої будні на передовій та відверто розповів про рідних у Росії. Зараз артист командує взводом аеророзвідки на Донеччині, тоді як спілкування з батьком та братом у РФ практично припинилося.

Сьогодні колишній шоумен Ігор Ласточкін захищає Україну на найгарячішому Донецькому напрямку в складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Головне завдання його підрозділу — виявляти техніку та живу силу ворога ще на підступах до українських позицій за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Ігор Ласточкін розповів про батьків у РФ Фото: YouTube

"У першу чергу — нейтралізація тих засобів, які стріляють по перших позиціях. Наприклад, бачимо авто й ставимо за ним спостереження, відмічаємо координати, кажемо: "Сюди заїхало й щось розвантажує". Все, туди вилітає декілька засобів і допомагають "розвантажити" повністю вщент", — розповів Ласточкін у коментарі для ТСН.

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Складна розмова з родиною в РФ

Поряд із розповідями про службу військовослужбовець поділився болючою темою стосунків із найближчими родичами, які досі залишаються в Росії. Повномасштабне вторгнення фактично зруйнувало сімейні зв'язки, оскільки батько та брат не спромоглися чітко засудити російську агресію. На прямі й відверті запитання сина та брата про війну і путінський режим з того боку кордону так і не спромоглися дати конкретної відповіді.

Попри глибоку образу, Ласточкін намагається зберігати об'єктивність і не прирівнює рідних до окупантів, які зі зброєю в руках перетнули український кордон. Для нього головним орієнтиром залишається те, що його близькі, наскільки йому відомо, принаймні особисто не беруть участі у війні та не допомагають загарбницькій армії.

"У мене там найближчі родичі — батько, брат. Вони не воюють, я сподіваюся. Можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому я не відношу їх до тих самих п***рів, які перетнули кордон з Україною. Я прямо перепитував: "Путін х**ло?" Там немає прямої відповіді", — поділився артист.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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