Не в Україні: де насправді живе Софія Ротару під час війни

Керівник легендарного "Хору Верьовки" Ігор Курилів заговорив про місцеперебування Софії Ротару під час війни в Україні.

Колишній концертний директор народної артистки України в інтерв’ю "Главкому" зізнався, що після співпраці з 1995 по 2016 роки вони особливо не спілкуються.

Де живе Софія Ротару

Курилів каже, що, попри це, часто вітає співачку з днем народження. Але минулого року вона перебувала за кордоном.

"Зазвичай вітаю, але з минулим днем народження не вітав, бо її не було в Україні. Хоча з Аурікою ми спілкуємося, і вона каже, що Соня в Маршинцях, а вона тим часом на Сицилії", — каже колишній концертний директор Софії Михайлівни.

Продюсер натякнув, що Ротару періодично буває в Україні, а саме в будинку під Києвом. Цікаво, що співачка навіть пропонувала колезі жити поруч, але той відмовився.

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"Соня мені казала: "Я і тобі тут будиночок побудую. Будеш качок, гусей вирощувати…". Але я відмовився", — пригадує чоловік.

Софія Ротару Фото: Instagram sofiarotaru.official

Раніше сестра співачки Ауріка Ротару казала, що її рідна людина живе в Києві та переймається через війну поруч з українцями.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Софія Ротару, яка не є публічною під час війни, у День Києва 31 травня вийшла на зв’язок, показавшись прямо в центрі столиці.

Українська співачка Ауріка Ротару відреагувала на часті порівняння зі старшою сестрою.

Крім того, Оксана Білозір чесно розповіла про своє ставлення до артистки та її позицію щодо війни.