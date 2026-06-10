Не в Украине: где на самом деле живет София Ротару во время войны

Руководитель легендарного "Хора Веревки" Игорь Курилов заговорил о местонахождении Софии Ротару во время войны в Украине.

Бывший концертный директор народной артистки Украины в интервью "Главкому" признался, что после сотрудничества с 1995 по 2016 годы они особо не общаются.

Где живет София Ротару

Курилов говорит, что, несмотря на это, часто поздравляет певицу с днем рождения. Но в прошлом году она находилась за границей.

"Обычно поздравляю, но с прошлым днем рождения не поздравлял, потому что ее не было в Украине. Хотя с Аурикой мы общаемся, и она говорит, что Соня в Маршинцах, а она тем временем на Сицилии", — говорит бывший концертный директор Софии Михайловны.

Продюсер намекнул, что Ротару периодически бывает в Украине, а именно в доме под Киевом. Интересно, что певица даже предлагала коллеге жить рядом, но тот отказался.

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"Соня мне говорила: "Я и тебе здесь домик построю. Будешь уток, гусей выращивать...". Но я отказался", — вспоминает мужчина.

София Ротару Фото: instagram sofiarotaru.official

Ранее сестра певицы Аурика Ротару говорила, что ее родной человек живет в Киеве и переживает из-за войны рядом с украинцами.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

София Ротару, которая не является публичной во время войны, в День Киева 31 мая вышла на связь, показавшись прямо в центре столицы.

Украинская певица Аурика Ротару отреагировала на частые сравнения со старшей сестрой.

Кроме того, Оксана Билозир честно рассказала о своем отношении к артистке и ее позиции относительно войны.