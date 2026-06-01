78-летняя София Ротару показалась в центре Киева (фото)

Украинская певица София Ротару, которая не является публичной во время войны, в День Киева 31 мая вышла на связь, показавшись прямо в центре столицы.

Солнечным кадром народная артистка поделилась в своем Instagram (sofiarotaru.official) по случаю майского праздника.

Ротару в Киеве

София Михайловна опубликовала фото, которое было сделано возле Андреевской церкви. Певица, которая живет сейчас под Киевом, позировала в длинном светлом платье, черных сапогах, солнцезащитных очках и с распущенными волосами.

Ротару поздравила с Днем Киева. Народная артистка процитировала строки из легендарной песни "Як тебе не любити, Києве мій". Слова звезда сцены дополнила эмодзи в виде красного сердечка.

София Ротару в Киеве Фото: instagram sofiarotaru.official

Где живет София Ротару

После 24 февраля 2022 года народная артистка не делала публичных заявлений относительно российского вторжения, но периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов, государственные и семейные праздники.

Відео дня

Сестра певицы Аурика рассказывала, что та на самом деле живет в Киеве, несмотря на слухи в сети о ЕС: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".

София Михайловна 7 августа 2025 года отметила 78-й день рождения. По этому случаю она показалась на улицах столицы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица Аурика Ротару отреагировала на частые сравнения со старшей сестрой Софией.

София Ротару в четвертую годовщину полномасштабной войны в Украине вышла на связь с подписчиками.

Кроме того, Оксана Билозир честно рассказала о своем отношении к артистке и ее позиции относительно войны.