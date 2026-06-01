78-річна Софія Ротару показалася в центрі Києва (фото)

Українська співачка Софія Ротару, яка не є публічною під час війни, у День Києва 31 травня вийшла на зв’язок, показавшись прямо в центрі столиці.

Сонячним кадром народна артистка поділилася у своєму Instagram (sofiarotaru.official) з нагоди травневого свята.

Ротару в Києві

Софія Михайлівна опублікувала фото, яке було зроблене біля Андріївської церкви. Співачка, яка живе наразі під Києвом, позувала в довгій світлій сукні, чорних чоботях, сонцезахисних окулярах та з розпущеним волоссям.

Ротару привітала з Днем Києва. Народна артистка процитувала рядки з легендарної пісні "Як тебе не любити, Києва мій". Слова зірка сцени доповнила емодзі у вигляді червоного сердечка.

Софія Ротару в Києві Фото: Instagram sofiarotaru.official

Де живе Софія Ротару

Після 24 лютого 2022 року народна артистка не робила публічних заяв щодо російського вторгнення, але періодично реагувала на обстріли росіянами українських міст, державні та сімейні свята.

Відео дня

Сестра співачки Ауріка розповідала, що та насправді живе в Києві, попри чутки в мережі про ЄС: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

Софія Михайлівна 7 серпня 2025 року відзначила 78-й день народження. З цієї нагоди вона показалася на вулицях столиці.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Ауріка Ротару відреагувала на часті порівняння зі старшою сестрою Софією.

Софія Ротару в четверті роковини повномасштабної війни в Україні вийшла на звʼязок з підписниками.

Крім того, Оксана Білозір чесно розповіла про своє ставлення до артистки та її позицію щодо війни.