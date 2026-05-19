"Ми різні": Ауріка Ротару відреагувала на порівняння зі знаменитою сестрою (фото)

Українська співачка Ауріка Ротару відреагувала на часті порівняння зі старшою сестрою Софією.

Народна артистка прийшла на інтервʼю до Слави Дьоміна.

Ауріка Ротару про порівняння із сестрою

Дьомін запитав, чи не набридло Ауріці бути публічною "сестрою Софії Ротару".

"Ні. Чому? Це приємно. Я завжди, коли на концерт приїжджаю якийсь там збірний, дивлюсь, як вони збираються мене представити. Якщо там є написано (сестра, — Ред.), я кажу: "Будь ласка, викресліть. Скажіть просто: Ротару". Бо більше нічого не треба казати. Не треба там регалії якісь, "народна артистка". Просто. Я люблю, коли мене просто оголошують", — сказала Ротару-менша.

Також інтервʼюер запитав: популярність старшої сестри допомогла чи завадила Ауріці.

"Коли я потрапила на професійну сцену, я потрапила випадково, скажемо так. Бо Ліда (старша сестра, — Ред.) вже працювала в Чернівецькій філармонії, в ансамблі "Черемоші". Я поїхала послухати концерт і перед концертом наш музичний керівник запросив нас до роялю і попросив нас щось заспівати разом. І ми з Лідою заспівали нашу першу пісню Primavara. І на тому ж концерті знайшли мені якусь спідницю, якусь блузку. І я вийшла на сцену. З Лідою заспівала. І так я потрапила в Чернівецьку філармонію, на професійну сцену", — розповіла артистка.

Відео дня

Сестри Ротару Фото: YouTube

Ауріка Ротару каже, що це були перші кроки і вони після того працювали дуже багато.

"Софія тоді була вже дуже відома співачка. Багато хто приходив на концерт подивитися, послухати, як ми співаємо. Нам доводилося дуже багато працювати", — зазначила артистка.

За словами Ауріки, вона не намагалася ніколи дістатися до рівня сестри.

"У неї свій рівень, в мене свій. Ми різні", — відповіла вона.

Зокрема, Ауріка Ротару сказала, що в сестри наразі все добре.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Співачка Ауріка Ротару розповіла, де під час великої війни живе її старша сестра, народна артистка Софія Ротару.

Співачка в четверті роковини повномасштабної війни в Україні вийшла на звʼязок з підписниками.

Крім того, народна артистка вийшла на зв'язок, вшанувавши пам'ять свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка.