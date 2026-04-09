Стало відомо, де насправді живе Софія Ротару та чим зараз займається (фото)

Співачка Ауріка Ротару розповіла, де під час великої війни живе її старша сестра, народна артистка Софія Ротару, яка не робила публічних заяв про російське вторгнення.

Про це Ауріка Михайлівна розповіла в програмі з "Наодинці з гламуром" після виступу на шоу "Мій Music Hall" у Києві.

Де зараз Софія Ротару

"Вона у Києві, вона в Конча-Заспі, в своєму будинку. Займається тим же, чим і я взагалі — сад, город", — сказала Ротару-менша.

За словами співачки, повернення на сцену до закінчення війни її сестра точно не планує.

"Я не знаю. Я думаю, що під час війни вона не повернеться, а як закінчиться війна, тоді. Побачимо, не знаю", — заявила Ауріка Ротару.

Софія Ротару Фото: Instagram sofiarotaru.official

Софія Ротару мовчить під час війни?

Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року Софія Михайлівна не робила жодних публічних заяв щодо російського вторгнення, але періодично реагувала на обстріли росіянами українських міст, державні та сімейні свята, вітаючи своїх рідних з днями народження.

Ауріка Ротару вже казала, що старша сестра живе в Києві, попри чутки в мережі про Італію: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

Зокрема, народна артистка України 7 серпня 2025 року відзначила 78-й день народження і показалася на вулицях Києва.

